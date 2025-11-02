Los kenianos Titus Kiprotich y Celestine Jepkosgei ganan el Cross de San Sebastián

La carrera masculina, con el barro ausente del circuito, fue dominada desde el inicio por un selecto grupo de corredores entre los que estaba el que a la postre se alzaría como ganador y también transitaba el uruguayo Sebastián Catrofe, plusmarquista sudamericano de 5.000 metros, que fue de más a menos durante el recorrido.

Ese pequeño colectivo de atletas lo comandaban los africanos Martin Kiprotich y Titus Kiprotich, quienes presentaban así su candidatura a un triunfo que el primero de ellos estuvo a punto de llevarse en 2024, pero que finalmente quedó en segundo puesto como este domingo.

La carrera avanzaba y ninguno de los favoritos se apresuraba a lanzar el ataque definitivo que le permitiera entrar en solitario en el hipódromo de San Sebastián, que ha albergado, como a lo largo de toda su historia, este cross nivel plata, considerado uno de los mejores del norte de España.

Se formó el trío de los dos Kiprotich con la unión del keniano Naibei Kiplimo en la última vuelta para jugarse la victoria, pero los dos primeros dieron el hachazo definitivo para irse a la línea de meta en pareja y, en los metros finales, el acelerón de Titus le dio para llevarse el título.

La prueba femenina estuvo también entretenida pesar de la evidente superioridad de Celestine Jepkosgei, la gran favorita, que tiene en los 3.000 metros obstáculos su distancia estrella, pero que se manejó de maravilla en los 6.900 de esta prueba ante la ausencia de barro.

Jepkosgei se dejó acompañar en los primeros compases por Marta Serrano, campeona nacional de los 3.000 obstáculos, para marcar el ritmo con la ecuatoriana Katherine Ruth Tisalema, aunque sin hacer un corte definitivo con el resto de contrincantes.

La atleta africana decidió que corría más cómoda en solitario que en comandita y a los quince minutos de iniciado el cross incrementó el ritmo, sin un ataque evidente, y no precisaría más para ir poniendo distancia de por medio y entrar cómodamente en la línea de meta del hipódromo.

La pelea por el segundo cajón del podio no tuvo disputa alguna porque la española Serrano dio un arreón definitivo en el tramo final e hizo imposible la recuperación de los metros perdidos por Tisalema, que tras ganar en Burgos hace una semana se hundía en el kilómetro final y también fue superada por Lucía Rodríguez.

Clasificación 69 Cross Internacional San Sebastián:

1.- Celestina Jepkosgei (Ken.) 23:08 minutos

3.- Lucía Rodríguez (Esp) a 17 segundos