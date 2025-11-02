Los Patriots extienden su racha y los Bears se llevan un partido loco ante los Bengals

Los Patriots (7-2) se consolidaron en el liderato de la División Este de la Conferencia Americana gracias a su sufrido triunfo, que estuvo guiado por Drake Maye al completar 19 de 29 pases (dos de 'touchdown') para 259 yardas.

Lo mismo hicieron los Broncos (7-2) en la División Oeste de la Conferencia Americana, gracias a un agónico triunfo en Houston decidido con un 'field goal' de 34 yardas de Will Lutz sobre la bocina, que evitó el tiempo extra.

Los Chicago Bears (5-3) se llevaron un partido loco en Cincinnati con constantes cambios en el marcador que empezó con un 'touchdown' de los Bengals en la primera jugada al devolver Charlie Jones el 'kickoff' de 98 yardas.

Caleb Williams completó 20 de 34 pases para los Bears (tres de 'touchdown') para 280 yardas, mientras que el veterano 'quarterback' Joe Flacco de los Bengals completó 31 de 47 (cuatro de 'touchdown') para 470 yardas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los de Flacco son los mejores números de un mariscal de campo de más de 40 años en la NFL.

Los Bears dominaban 27-41 el partido a falta de 4:53, pero vieron como los Bengals con dos 'touchdown' se ponían por delante 42-41 a falta de 54 segundos.

Cuando Cincinnati ya celebraba la victoria, Chris Loveland anotó a falta de 17 segundos tras recibir un pase de 58 yardas de Williams que puso la guinda al partido.

La victoria de los Bears enciende la pugna en la División Norte de la Conferencia Nacional, tras las derrotas de los Green Bay Packers (5-2-1) en casa contra los Carolina Panthers por 13-16 y de los Detroit Lions (5-3) también como local por 24-27 ante los Minnesota Vikings.

- Resultados de la semana 9 de la temporada 2025 de la NFL:

02.11: Bengals 42-47 Bears, Lions 24-27 Vikings, Packers 13-16 Panthers, Texans 15-18 Broncos, Patriots 24-23 Falcons, Giants 24-34 49ers, Steelers 27-20 Colts, Titans 20-27 Chargers, Rams-Saints, Raiders-Jaguars, Bills-Chiefs y Commanders-Seahawks.