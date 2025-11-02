McKibbin arrolla en Hong Kong y gana plaza para Augusta y el Abierto Británico

McKibbin, de 22 años y jugador del LIV, la liga de golf financiada por Arabia Saudí, completó los últimos 18 hoyos del Hong Kong Golf Club con una tarjeta de 63 golpes, siete bajo el par, con un global de -27, mientras que segundo fue el estadounidense Peter Uihlein (-20).

Desde que en la primera jornada hiciera el récord del campo y se situara con -10 golpes, McKibbin se mantuvo durante toda la competición al frente del liderato.

El de Hong Kong, uno de los más que más solera tiene en Asia, puesto que empezó a celebrarse en 1959, es uno de los torneos que tenía premio extra para el ganador, con una plaza para jugar en las próximas ediciones de Augusta y en el Abierto Británico.

El jugador norirlandés, que milita en Legion XIII, el equipo del LIV que capitanea el español Jon Rahm, ya se adjudicó en junio de 2023 el Abierto Europeo en Hamburgo (Alemania), del DP World Tour.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los mejores españoles en el torneo asiático fueron el catalán David Puig y el castellonense Josele Ballester, que acabaron empatados con -15 en decimocuarta posición.