Oier Lazkano, ciclista: "Nunca he utilizado sustancias dopantes"

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este jueves la suspensión provisional del corredor Oier Lazkano López, todavía en el Red Bull-Bora-Hansgrohe, tras detectarse anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta, tal y como informó el organismo.

Este domingo, Lazkano ha señalado: "El 30 de octubre de 2025 recibí una comunicación oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos".

"Siempre he respetado las normas del ciclismo y los valores fundamentales del deporte limpio. Mi carrera, construida con esfuerzo y dedicación, se basa en la honestidad, la integridad y el trabajo diario", ha explicado el alavés, que ha añadido: "Soy un deportista limpio y una persona íntegra".

Lazkano ha agregado: "Defenderé mi reputación y haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia total y mi completa ajenidad a cualquier conducta ilícita".

"He encargado a mi equipo médico-legal que adopte todas las acciones necesarias para proteger mis derechos y demostrar mi integridad, con pleno respeto de los procedimientos previstos. Confío en la verdad y en la justicia deportiva", ha anunciado Lazkano, que también ha agradecido a quienes le apoyan en este momento.

"Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional", ha afirmado.

El viernes pasado se supo que el Red Bull-Bora-Hansgrohe había decidido ya apartarle e, incluso, había retirado su foto de la página oficial.

Las irregularidades del pasaporte biológico de Lazkano datan de los años 2022, 2023 y 2024 cuando corría por el Movistar.

El ciclista vasco fue fichado por el Red Bull-Bora-Hansgrohe alemán en 2025 y su última carrera ha sido la Paris-Roubaix el 13 de abril.

Por su parte, Abarca Sports, empresa gestora del Movistar Team, emitió también el viernes un comunicado en el que defendió que los controles efectuados a Oier Lazkano durante su trayectoria en el equipo fueron siempre negativos.

Abarca Sports aclaró tres puntos: "que no tuvo conocimiento de la situación hasta la tarde del 30 de octubre; que durante las 3 temporadas de relación contractual de las 5 a las que refiere el estudio de la UCI, todos los controles a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo, arrojaron un resultado negativo"; y reiteró "con absoluta firmeza su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente" redoblando "con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas" que viene impulsando hasta la fecha.