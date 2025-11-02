Polideportivo
02 de noviembre de 2025 - 01:50

Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2377

Toronto (EE.UU.), 1 nov (EFE).- El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto fue elegido este sábado como MVP (Jugador Más Valioso) de la Serie Mundial que Los Ángeles Dodgers ganaron a los Azulejos de Toronto en el séptimo y decisivo partido (5-4).

Por EFE

Yamamoto entregó tres victorias a los Dodgers en esta Serie Mundial, la primera que se decide en el séptimo partido desde 2019.

El lanzador japonés dio dos triunfos a los angelinos como abridor, y este sábado lo hizo al rematar un encuentro épico, en el que los Dodgers remontaron un 2-4 en la octava entrada y sellaron su triunfo en la undécima.

Yamamoto volvió a subir al montículo este sábado apenas 24 horas de lanzar en el sexto partido de la serie.

"No sabía si iba a poder lanzar hoy, pero estoy feliz por haber podido hacerlo", reconoció Yamamoto en la entrevista a pie de campo en 'FOX'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hice lo que tenía que hacer, estoy muy feliz por poder ganar esto junto a mis compañeros", añadió.