Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial

Yamamoto entregó tres victorias a los Dodgers en esta Serie Mundial, la primera que se decide en el séptimo partido desde 2019.

El lanzador japonés dio dos triunfos a los angelinos como abridor, y este sábado lo hizo al rematar un encuentro épico, en el que los Dodgers remontaron un 2-4 en la octava entrada y sellaron su triunfo en la undécima.

Yamamoto volvió a subir al montículo este sábado apenas 24 horas de lanzar en el sexto partido de la serie.

"No sabía si iba a poder lanzar hoy, pero estoy feliz por haber podido hacerlo", reconoció Yamamoto en la entrevista a pie de campo en 'FOX'.

"Hice lo que tenía que hacer, estoy muy feliz por poder ganar esto junto a mis compañeros", añadió.