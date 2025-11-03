El partido final de la Serie Mundial fue visto por una media de 11 millones de canadienses

Rogers Communications, la compañía que retransmitió el partido en Canadá, señaló este lunes en un comunicado que en un 45 % de la población del país, unos 18,5 millones de personas, contempló en algún momento el encuentro.

La audiencia alcanzó su punto más elevado en la novena entrada del partido, cuando 14 millones de personas presenciaron el intento del jugador de los Azulejos Ernie Clement de romper el empate 4-4 que en ese momento señalaba el marcador.

El partido, y el campeonato, fue ganado finalmente por los Dodgers, que en la undécima entrada consiguieron puntuar una vez más, dejando el marcador en 4-5, mientras que los Azulejos fueron incapaces de al menos igualar el partido cuando les llegó el momento de batear.

Los siete partidos de la Serie Mundial tuvieron una audiencia media de 7,5 millones de personas en Canadá y 23 millones de canadienses se sentaron delante de la televisión en algún momento para contemplar la competición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rogers Communications señaló que la audiencia media del primero al último partido la audiencia media fue la siguiente: 7 millones; 6,6 millones; 5,8 millones; 6,2 millones; 7,2 millones; 9,4 millones; y 10,9 millones.