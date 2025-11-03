La fiebre por la selección de Guatemala lleva a hinchas a acampar para comprar entradas

Desde la noche del viernes 31 de octubre, grupos de seguidores de la Azul y Blanco se instalaron frente a las agencias bancarias en dos zonas capitalinas, a la espera de que la venta física de las entradas comience oficialmente este 4 de noviembre.

“Tenemos que estar pernoctando para poder conseguir una entrada. Lo hemos pasado muy bien, hemos hecho amistades, hemos contado anécdotas de los partidos anteriores”, dijo a EFE Carlos Mejía, quien se unió a la fila el sábado al mediodía junto a sus dos hijos y su nuera.

La esperanza de clasificación es el motor que mueve a estos aficionados, que se organizan para adquirir el máximo de tres boletos por persona, según las disposiciones de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG).

A sus 79 años, María Elena Ríos de Morales, otra de las aficionadas que madrugó en la fila, comparte el sentimiento.

"Estoy aquí desde el viernes, con mi nieto. Ha sido un poquitito sacrificado, pero vale la pena, pues tenemos que apoyar a nuestra selección", afirmó Ríos.

La pasión se extiende más allá de la capital. Adrián Suárez viajó cerca de 220 kilómetros desde el municipio de Coatepeque, en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (suroeste del país), para comprar una entrada en el estadio.

“Venimos a apoyar a la selección, a ver si encontramos una entrada. Ahorita ya estamos un poco desesperados, pero ahí con el ánimo y la emoción de querer apoyar”, expresó Suárez, quien confía en el triunfo: "Ahorita dependemos de nosotros mismos, así que la clasificación al Mundial lo vamos a lograr. ¡Vamos Guate!", gritó en coro con sus amigos que lo acompañan.

Los encuentros, programados para el 13 de noviembre contra Panamá y el 18 de noviembre contra Surinam, se jugarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, 'El Trébol', a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.

Los aficionados, como Mejía, ya tienen la calculadora lista, pero con un único objetivo: “la tenemos en la mano, pero para sumar seis puntos. Esperamos que se le gane a Panamá y ganarle a Surinam de la misma manera para poder estar en el Mundial”, puntualizó.