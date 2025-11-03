Michael Matthews renueva con el Jayco Alula hasta 2027

Con 8 triunfos en grandes vueltas, Matthews ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en el equipo GreenEDGE Cycling, al que regresó para la temporada 2021.

Conocido en el pelotón como "Bling", el esprinter australiano, doble medallista en Campeonatos del Mundo en ruta, sufrió una dura temporada 2025 tras ser diagnosticado con una embolia pulmonar en junio, pero ahora recuperado y de vuelta a las carreras, el australiano está entusiasmado por continuar su trayectoria con el Team Jayco Alula. "Estoy muy feliz. Creo que, después de los problemas que tuve durante el verano, aprendí a valorar más al equipo, mi vida, cómo es y los últimos años que he vivido en el ciclismo. Todavía me siento como si tuviera 25 años, así que estoy emocionado de continuar este camino con el Team Jayco Alula y mi carrera ciclista", señaló.