Seguridad y flag football, temas prioritarios para la NFL en el Super Bowl LX

"La seguridad es siempre nuestra prioridad número uno, no es excepción para este Super Bowl. Es un tema de seguridad nacional. Y en el caso del flag football, lo vemos como una pirámide con un rápido proceso de crecimiento que inspira a chicos y chicas a practicar este deporte en el mundo", señaló el vicepresidente.

Peter O'Reilly estuvo en conferencia de prensa junto a Zaileen Janmohamed, presidenta y directora del comité organizador del Área de la Bahía del Super Bowl LX, para desvelar el programa de actividades de la semana previa al partido por el título de la NFL que se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

O'Reilly subrayó la atención a cada detalle que se necesitará durante la semana antes del juego y el domingo del Super Bowl para garantizar el bienestar de equipos y asistentes.

"Vamos a requerir de gran coordinación entre autoridades locales, estatales y federales junto con el comité organizador y nuestra jefa de seguridad, Cathy Lanier. Hay componentes en el plan de seguridad de los que no entraré en detalles. Queremos que los aficionados disfruten de una experiencia impecable", puntualizó el directivo.

El vicepresidente de la NFL negó que exista riesgo de falta de recursos para garantizar la seguridad ante el cierre de gobierno estadounidense.

"Nos aseguraremos de que los eventos relacionados con el Super Bowl cuenten con los recursos de seguridad adecuados, ya sea que se celebren en San Francisco, en la noche inaugural en San José o Santa Clara el día del partido", explicó.

Sobre el flag football, que formará parte del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Peter O'Reilly reiteró el interés que han puesto para que este deporte sea el motor de crecimiento global para la NFL y el fútbol americano.

"Estamos en camino de convertirlo en un deporte emergente de cara a Los Ángeles 2028. Debemos aprovechar la semana del Super Bowl para impulsar esta agenda. Demostrar en el Pro Bowl que nuestros mejores jugadores practican el flag football, lo cual es ambicioso, inspirador y un trampolín hacia el escenario olímpico", concluyó.

Desde el 2023 el Pro Bowl (Juego de Estrellas de la NFL) que enfrenta a los mejores jugadores de la NFC ante los de la AFC, se disputa bajo las reglas de un partido de flag footbal en vez de un juego de fútbol americano tradicional.