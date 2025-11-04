17-27. Los Cardinals derrotan a Cowboys en el cierre de la semana nueve de la NFL

A pesar de la victoria, Cardinals se mantuvo en el fondo de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con tres triunfos y cinco derrotas; Cowboys, que tiene la segunda peor defensiva de la liga, se mantiene en el segundo escalón del Este de la NFC con marca de 3-5.

Jacoby Brissett tuvo una destacada actuación. Pasó para 261 yardas y dos envíos de anotación. Con Dallas, Dak Prescott sumó 250 yardas, un 'touchdown'. Fue interceptado una vez y capturado en cinco ocasiones.

En el inicio del primer cuarto la defensiva de Cardinals se convirtió en un muro que detuvo en cuatro oportunidades el ataque de Cowboys a siete yardas de las diagonales.

Arizona tomó ventaja con un gol de campo de 48 yardas de Chad Ryland y en el segundo cuarto Brissett conectó en la zona pintada con Marvin Harrison Jr., para colocarse arriba 0-10.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la mitad del periodo la defensiva visitante volvió a ser relevante. Mack Wilson provocó un balón suelto de Jake Ferguson, que recuperó Budda Baker para colocar a su ataque en el campo.

En medio del dominio de Cardinals, los equipos especiales de Cowboys fueron los encargados acercarse 7-10 en el marcador con una patada que bloqueó San Williams, el balón salió rebotado hacia la zona de anotación, donde lo recuperó Marshawn Kneeland.

Arizona volvió a la carga antes del descanso con una serie que arrastró a la defensiva local 74 hasta el 'touchdown' terrestre de Jacoby Brissett, que marcó distancia de 7-17.

Los Cardinals arrancaron de manera explosiva el tercer cuarto, recorrieron 74 yardas en sólo tres jugadas que culminaron con un envío de anotación hacia Trey McBride que puso el marcador 7-24.

Ante la incapacidad de la ofensiva para conseguir 'touchdowns', Dallas respondió con un gol de campo que lo acercó 10-24 que Arizona replicó una serie después para seguir al mando 10-27.

Fue hasta el periodo final que Cowboys consiguió la primera anotación con su ataque. Fue con un envío hacia Ryan Flournoy que recortó la distancia a 17-27.

En el intento por remontar, Dallas volvió a soltar un balón. Cody Simon provocó la pérdida de Javonte Williams, que recuperó Akeem Davis-Gaither para asegurar la victoria.