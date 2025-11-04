Brasil es doble campeón del gólbol en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile

Colombia está segunda con 16 áureas, mientras que México va tercero con 12, luego de cuatro jornadas de competencias en las que han finalizado también el para tenis de mesa y el para tiro con arco.

La final masculina fue un clásico sudamericano, que terminó con la Canarinha imponiéndose por 8-3 ante Argentina, mientras que en la femenina ganaron con idéntico marcador a Canadá.

“Fue una partida muy emocionante y estuvimos muy concentrados sabiendo lo que teníamos que hacer. Argentina vino muy fuerte en este campeonato, fue una final muy bonita”, aseguró el jugador André Da Silva.

Los brasileños fueron claros dominadores del marcador ante una albiceleste que mostró todo su espíritu competitivo.

Las chicas brasileñas también lo fueron comandadas por Emily Da Silva, con un lanzamiento de espaldas y entre las piernas que resultó en algunos goles: “es una forma que fue creada en Brasil y es un orgullo para mí jugar así, es mi gusto”, dijo a EFE tras el triunfo.

“Me siento muy feliz, es algo muy importante para mí. Ha sido un trabajo arduo para mí. Quiero continuar creciendo más y seguir jugando para Brasil”, añadió.

México también fue protagonista en la lucha por las medallas de bronce, el equipo femenino venció por 10-3 a Argentina para finalizar terceras, mientras que el masculino quedó muy cerca al caer 9-10 frente a una poderosa Canadá.

“Son mis primeros juegos y estamos en el podio, estoy muy orgullosa de mis compañeras”, dijo la líder de las mexicanas Luisa Jaramillo.

Con una cosecha de siete medallas de oro Brasil cerró como el gran dominador de esta disciplina, ganando preseas en modalidades individuales y mixtas donde destacaron Sophia Kelmer y Maycon de Oliveira.

Chile dio una dura batalla con dos doradas gracias a la figura Cristóbal García que se subió tres veces al podio, se impuso en individual clase 10 (compiten de pie) y en dobles masculino, además ganó un bronce en dobles mixto.

El equipo chileno confirmó el potencial de sus para atletas en este deporte al totalizar 13 preseas con las cinco platas y seis bronces que también ganaron.

La delegación colombiana brilló en el tiro con arco al subirse en todos los podios de las seis modalidades que repartieron medallas en estos Juegos, de los cuales tres fueron oros en las competencias de recurvo masculino y mixto y compuesto femenino.

México logró una dorada en recurvo femenino y sumó tres podios, mientras que Chile ganó cuatro medallas repartidas por igual entre plata y bronce.