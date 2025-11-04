El argentino Gonzalo Carró, capitán del Nava, se reencuentra con el OAR Coruña

El pivote no juega en el pabellón San Francisco desde que tenía 16 años. Se marchó siendo un niño -edad cadete- y ahora regresa tras una extensa carrera profesional, con un breve paso por el balonmano francés (Pontault) antes de volver a España para reforzar al Cisne en su histórico debut en la Asobal (temporada 2020-21).

El duelo en A Coruña supondrá un enorme desafío para el Nava, tanto por el potencial de la plantilla dirigida por Fernando González, pese a tratarse de un recién ascendido a la División de Honor Plata, como por su fiabilidad en su pista, donde solo ha ganado el Eivissa.

El equipo segoviano, en el que podría debutar el lateral derecho David Fernández tras rescindir su contrato con el Ciudad Real, no atraviesa su mejor momento tras encadenar cuatro derrotas, lo que espera aprovechar el OAR Coruña para lograr un histórico pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Este partido, correspondiente a la primera eliminatoria del torneo copero, comenzará a las 20.00 horas y será dirigido por los colegiados cántabros Hoz Fernández y Riloba Pereda.

