El clásico Reus-Barça y el regreso del Igualada marcan el inicio de la Champions

Apenas trece días después del duelo correspondiente a la quinta jornada de la OK Liga -el Barça asaltó el Palacio de Deportes de Reus y cortó la racha de cuatro victorias del cuadro tarraconense (2-4)-, ambos equipos volverán a verse las caras en el mismo escenario.

La rivalidad más antigua del hockey patines español da ahora el salto a la escena europea, en el marco de un Grupo A en el que también figura el Igualada Rigat, de regreso al máximo torneo continental tras proclamarse campeón de las dos últimas ediciones de la WSE Europe Cup, la segunda competición europea de clubes.

El conjunto arlequinado, seis veces campeón de Europa, debutará este miércoles (21:00 horas) en el duelo adelantado de la primera jornada ante el Oporto portugués, vigente subcampeón de Europa y con los españoles Xavier Malián, Eduard Lamas y Pol Manrubia en sus filas.

El pabellón de Les Comes acogerá el choque, donde el equipo dirigido por Marc Muntané buscará la revancha tras caer en la tanda de penaltis de las semifinales de la Copa Continental, un torneo que aspiraba a revalidar 26 años después.

El Grupo A lo completan el Trissino italiano y el Saint-Omer francés. La primera fase constará de diez jornadas en formato de liguilla a doble vuelta, y los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán para una final a ocho que se disputará del 6 al 10 de mayo en una sede única aún por determinar.

Los tres equipos catalanes han evitado, sobre el papel, un grupo con mayor igualdad como es el B, donde el Deportivo Liceo ha quedado emparejado con equipos portugueses e italianos por un puesto entre los ocho mejores de Europa.

El renovado proyecto coruñés, dirigido por Juan Copa y reforzado con cuatro incorporaciones —Toni Pérez, Nuno Paiva, Blai Roca y Francisco 'Tombita' Torres—, recibirá este jueves (20:30 horas) al Oliveirense portugués con la moral tocada tras su primera derrota liguera, un contundente 4-0 ante el Igualada Rigat el pasado domingo.

En un grupo que también reúne al vigente campeón de Europa, el Barcelos, donde militan los españoles Guillem Torrents, Iván Morales y Kyllian Gil, y al Sporting de Portugal, con Roc Pujadas, verdugo del Barça en la final del Mundial de Clubes, el cuadro liceísta necesitará rozar la perfección para asegurar su clasificación.

Los enfrentamientos de la primera jornada se completan con el estreno del Benfica, en el que militan los españoles Nil Roca y el lesionado Pau Bargalló, que recibirá al Bassano italiano.