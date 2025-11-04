Español Maté sigue líder de Titan Forest Patagonia, tras victoria de compatriota Zubeldia

Zubeldia (Usúrbil, norte de España, 38 años) se llevó una etapa marcada por la gran distancia, cien por cien "rodadora", salvo unos 10 kilómetros técnicos que rodearon la Reserva Nacional Trapananda por pistas muy anchas y en buen estado. En meta marcó un registro de 4h35:14, mientras que a 14 segundos llegó "El lince" Maté.

Una jornada que rodeó la frontera argentina y que volvió a tener protagonismo español, con el triunfo parcial del ciclista vasco y el liderato aún en poder de Maté, con más de 5 minutos de ventaja sobre su rival andaluz.

Tras la segunda etapa cierra el podio de etapa y general el ídolo local, el coyhaiquino José Luis Rodríguez.

La española Pilar Fernández, la reina de la Titan de Marruecos 2025, hizo doblete en la carrera femenina con una autoridad que le permitió reforzar el liderato que obtuvo con el triunfo en la primera etapa.

Su superioridad le permitió aventajar en meta en 50 minutos a la chilena Camila Patricia Andrade y en más de una hora a la también española Marta Álvarez.

La tercera etapa se disputa este miércoles con un recorrido de 84 kilómetros y un desnivel de 1.868 metros por los alrededores de Coyhaique. Será un recorrido variado, lejos de las grandes pistas y prolongadas distancias. Tras unos kilómetros para alcanzar el Lago Pollux, el pelotón se adentrará en una zona de senderos recuperados por la comunidad 'biker' local.

Un bucle de 10 kilómetros repleto de curvas, subidas, bajadas, pasarelas de madera y todo lo que un Titan puede desear. El Lago Castor será testigo del final de este tramo y del comienzo del regreso al punto de partida.