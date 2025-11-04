Facu González: Me hace mucha ilusión tener la posibilidad de ir con la selección

"Estoy pensando en Las Palmas más que en la selección, pero cuando me dijeron lo de la prelista me hizo mucha ilusión, y me hace ilusión el poder tener la posibilidad de estar con Uruguay", ha destacado.

El futbolista charrúa ha reconocido que se espera un partido muy difícil en el Estadio de Gran Canaria, aunque ha matizado que deben ir con la mentalidad de sacar los tres puntos.

Del último partido frente a la Real Sociedad B ha afirmado que se fueron "muy contentos por el resultado y por como ha trabajado el equipo", y piensa que tienen que seguir en esa dinámica, ya que la competición no se decide ahora.

Facu ha añadido que tener la portería a cero "es muy importante", por lo que se encuentran "muy contentos" por la solidez que demostraron.

"A medida que van pasando los partidos estamos cogiendo más ritmo y más conocimiento entre los compañeros y, al final, siempre buscamos la portería a cero", ha dicho.

Ante el filial 'txuri-urdin' el Racing no estuvo "tan lúcido" como le hubiera gustado, aunque lo importante fue sacarlo adelante con solidez, algo en lo que, a su juicio, han crecido.

"Es importante que cuando no te salen las cosas, o estás menos acertado, nos juntemos como equipo y trabajemos más que nunca", ha concluido.