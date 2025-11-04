Los Jaguars firman a Jakobi Meyers; Cowboys, a Logan Wilson; y Colts, a Sauce Gardner

Las Vegas Raiders recibirán a cambio de Meyers selecciones de sexta y séptima ronda del Draft 2026. Los Cincinnati Bengals obtendrán por Wilson una selección de séptima ronda y los New York Jets sumarán dos selecciones de primera ronda.

Jakobi Mayers había solicitado salir de los Raiders desde el verano pasado, pero el equipo no encontró la retribución adecuada, algo que cambió este martes con la oferta recibida de Jaguars.

Con la llegada del receptor de 28 años, Jacksonville cubre la baja de Travis Hunter, su reciente joya adquirida en la primera ronda del Draft de abril pasado, quien el jueves de la semana anterior se lesionó la rodilla durante la práctica del equipo, por la que se perderá al menos cuatro partidos.

Meyers tiene amplia experiencia en la NFL a la que arribó en el 2019 para jugar con los New England Patriots, con los que estuvo cuatro temporadas; pasó a Raiders en 2023 y ahora jugará con el equipo del entrenador Liam Coen.

En el caso de Logan Wilson, veterano de 29 años, quien se mantuvo en los Bengals desde su llegada a la liga en el 2020, reforzará una defensiva de Cowboys a la que le urge fuerza.

Dallas, que perdió para esta temporada a Micah Parsons, su principal cazador de mariscales de campo, que pasó a Packers, tiene la segunda peor defensiva de la liga, por lo que busca en Wilson algo de la consistencia.

Los Indianapolis Colts también se movieron en el mercado al adquirir a Sauce Gardner, uno de los mejores esquineros de la NFL, quien con 25 años ya ha sido designado dos veces All-Pro y Pro Bowl.

Gardner fue elegido en la primera ronda del Draft 2022 por Jets, equipo que busca armarse a futuro luego de que en esta temporada marcha con un triunfo y siete derrotas, sin posibilidades de playoffs.

En otros movimientos relevantes de este martes, los Atlanta Falcons anunciaron la llegada del pateador Zane González y despidieron a John Parker Romo, luego de sus fallas en la derrota 24-23 del pasado domingo ante los Patriots.

New England firmó al receptor Brenden Rice, ex de Chargers, quien es hijo de Jerry Rice, leyenda de los San Francisco 49ers y miembro del Salón de la Fama.

En Denver, los Broncos adquirieron al receptor Rashid Shaheed, quien dejó a los New Orleans Saints a cambio de una selección de cuarta ronda del Draft del 2026.

También este martes, los Cleveland Browns enviaron a Joe Tryon-Shoyinka, ala defensiva, a los Chicago Bears a cambio de una selección de sexta ronda.