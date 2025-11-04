Luis Ángel Maté y Pilar Fernández, primeros líderes en la Titan Forest Patagonia

En el estreno de la competición oficial de ciclismo de montaña, que por primera vez se realiza en Chile y Latinoamérica, partieron ciclistas de distintos rincones del mundo, quienes enfrentaron un desafiante recorrido de 87 kilómetros por los caminos y paisajes del Valle Simpson, en el corazón de la Patagonia de Aysén.

En la categoría masculina el marbellí Luis Ángel Maté se adjudicó el triunfo con un tiempo de 3h.29.21, seguido por su compatriota Haimar Zubeldía, mientras que el local José Luis “Pipo” Rodríguez completó el podio.

En mujeres, triunfo para la española Pili Fernández con un dominio absoluto de la prueba. El podio lo completaron Marta Álvarez y la argentina Laura Sosa.

"En lo personal estoy muy contento, disfrutando mucho de esta experiencia, y en lo deportivo la carrera se decidió en la subida El Cóndor, aspecto que sabíamos todos. Un ascenso muy duro, con una parte técnica y una bajada de sendero puro de mountain bike. El desenlace se dio allí", dijo Maté.

La prueba femenina, en tanto, tuvo como líder a Pilar ‘Pili’ Fernández, sin dudas una de las favoritas para ganar la cita deportiva.

La segunda de las cuatro que contempla la competición se disputará con un recorrido de 149 kilómetros, la más extensa y exigente del evento.