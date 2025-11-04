Muere Víctor Conte, artífice de "la era de esteroides" que dopó a atletas de élite en EEUU

"Nos duele profundamente el fallecimiento de nuestro intrépido líder (...) Víctor Conte", informó este martes en redes sociales la compañía SNAC, que también fue fundada por el empresario estadounidense, pero no precisó la causa de su muerte.

Conte, no obstante, reveló el pasado junio que padecía un cáncer de páncreas.

El empresario estadounidense es principalmente conocido por su papel como arquitecto de un esquema de dopaje que involucró a docenas de atletas de élite a principios de los 2000, y por el que fue condenado a cuatro meses en prisión en 2005.

El plan tenía como eje central la Cooperativa de Laboratorios del Área de la Bahía (BALCO), fundada por Conte en 1984, y que ofrecía análisis de sangre y orina, además de suplementos, para mejorar el rendimiento de los atletas.

El escándalo estalló en 2003 después de que la Agencia Antidopaje de EE. UU. (USADA) recibiera una llamada anónima que acusaba a un grupo de atletas de usar un nuevo producto dopante que se vinculó con los laboratorios BALCO.

Entre sus clientes se encontraban entonces varios deportistas de gran repercusión en Estados Unidos, según The New York Times.

Fueron condenados la atleta estadounidense Marion Jones, quien acabó siendo desposeída de las tres medallas de oro logradas en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, la ciclista de élite Tammy Thomas y el exjugador de línea defensiva de la NFL Dana Stubblefield, entre otros.

La investigación dio lugar a la publicación del libro 'Game of Shadows' en 2006, tras lo que la MLB, entidad que rige el béisbol de las Grandes Ligas, puso en marcha nuevas pesquisas para investigar el uso de los esteroides en el deporte.

Este periodo previo a la investigación es popularmente conocida como "la era de los esteroides", puesto que según el informe incluyó "el uso generalizado" de estas sustancias entre los jugadores.

Tras salir de prisión, Conte fundó SNAC y se erigió en un importante defensor de la lucha contra el dopaje.