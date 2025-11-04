Rescatan con vida a cinco personas atrapadas por la avalancha en el Himalaya nepalí

"Cinco escaladores heridos fueron trasladados en helicóptero a Katmandú el martes por la mañana. Se encuentran bien y estables", dijo a EFE Mingma Sherpa, presidente de Seven Summit Treks, la empresa que dirige las operaciones de rescate en el distrito de Dolakha, donde tuvo lugar el alud.

Según Mingma Sherpa, los rescatados son dos ciudadanos franceses y dos oriundos de Nepal, que quedaron atrapados cuando intentaban escalar la montaña Yalung Ri, de 5.630 metros de altura.

El alud tuvo lugar el lunes a las 9:00 horas (3:15 GMT), mientras un equipo ascendía el Yalung Ri.

Respecto a los siete fallecidos, Sherpa dijo que cinco cuerpos permanecen enterrados bajo la nieve a unos 15 pies (4,5 metros) de profundidad, mientras que otros dos están en la superficie.

Una fuente policial anónima de Dolakha detalló a EFE este martes que entre los fallecidos se encuentran dos ciudadanos italianos, dos nepalíes, un canadiense, un alemán y un francés.

Inicialmente, las autoridades locales habían informado de la muerte de tres ciudadanos estadounidenses, algo que finalmente ha sido descartado.

Nepal ha sufrido en las últimas dos semanas un clima severo con intensas lluvias en las llanuras del sur y tormentas de nieve en el norte que han dejado a varios excursionistas desaparecidos en distintas zonas del país.

El Himalaya, hogar de ocho de las diez montañas más altas del mundo, incluido el Everest, atrae cada año a cientos de escaladores y excursionistas, aunque las expediciones de otoño suelen ser menos populares por el mal tiempo y las intensas nevadas.

Más de un millar de senderistas han sido rescatados desde que comenzaron las tormentas de nieve.