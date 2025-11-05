Belichick destaca entre nueve entrenadores semifinalistas para el Salón de la Fama 2026

De estos nueve entrenadores el comité de selección escogerá a un finalista que será considerado para ser nuevo miembro del recinto de los inmortales de la NFL que será anunciado a inicios del próximo año.

Belichick, de 73 años, quien entrena a los North Carolina Tar Heels del fútbol americano colegial, dirigió en la NFL desde 1975 hasta 2023 en diversos cargos.

Como entrenador en jefe estuvo al frente de los Cleveland Browns de 1991 a 1995 y de los New England Patriots de 2000 al 2023, tiempo en el que forjó la dinastía más ganadora de la liga con nueve apariciones en un Super Bowl de las cuales triunfó en seis, el máximo número para un 'coach'.

Belichick fue el encargado de seleccionar en el Draft del año 2000 a Tom Brady, a quien ayudó a forjar su leyenda como el mejor jugador en la historia de la NFL.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de Belichick, completan la lista de entrenadores aspirantes Tom Coughlin, Mike Holmgren, Chuck Knox, Buddy Parker, Dan Reeves, Marty Schottenheimer, George Seifert y Mike Shanahan.

Con 85 años, George Seifert también cuenta con los méritos para ser reconocido en el recinto de Canton Ohio. Lo respalda su carrera con los San Francisco 49ers, a los que dirigió 11 temporadas en las que los llevó a ganar dos veces el trofeo Lombardi.

Tom Coughlin, de 79 años, con 20 años de carrera en la NFL es otro de los favoritos; obtuvo dos títulos de Super Bowl con los New York Giants.

Otro candidato con dos victorias en el Super Bowl es Mike Shanahan, de 73 años, quien es un histórico de los Denver Broncos.

El nombre de Mike Holmgren también suena para ingresar gracias a su legado en los Green Bay Packers y Seattle Seahawks, equipos a los que llevó al juego por el título de la NFL; salió victorioso con Packers y perdió el que disputó al frente de Seattle.

Cada año se seleccionan entre cuatro y ocho nuevos miembros al Salón de la Fama en las categorías de jugadores de la era moderna, jugadores veteranos y entrenadores y colaboradores.

Los elegidos serán anunciados en la tradicional ceremonia 'NFL Honors' que se realizara días antes del Super Bowl LX de febrero próximo.