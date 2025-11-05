'Fan Zone', cascos gigantes, meninas personalizadas... así desembarcará la NFL en Madrid

En lo que respecta a la presencia del evento en puntos emblemáticos, desde el jueves y hasta el domingo, día del choque, tres cascos gigantes lucirán frente al Palacio de Cibeles (actual sede del Ayuntamiento de Madrid).

Además, 'meninas' -como las inmortalizadas en el cuadro homónimo del siglo XVII pintado por Diego de Silva y Velázquez- caracterizadas de los dos equipos y la NFL podrán verse en diversos lugares de la capital de España el 15 de noviembre, se abrirá un mini campo de 'flag football' para que los visitantes aprendan sobre esta disciplina pudiendo participar en pruebas de habilidad o adquirir el balón oficial del partido.

También estará presente la mercadotecnia en otro 'punto caliente' a lo largo de la semana: la tienda oficial NFL Shop que se instalará en el propio estadio desde el viernes y en ella habrá productos oficiales de los 32 equipos de la liga y artículos exclusivos del NFL Madrid Game 2025 además de acoger un torneo del videojuego Madden NFL 26.

Asimismo la NFL Academy, con sede en el Reino Unido, jugará por primera vez en España, de forma gratuita y abierta para todo el público en el Estadio de Vallehermoso, el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. El equipo se enfrentará a la Friendship Bowl Academy de México y al Madrid Team de España, respectivamente.

En lo que respecta a las iniciativas impulsadas por equipos, los Miami Dolphins instalarán su 'fan zone' en la céntrica Plaza de España del jueves 13 al sábado 15 de noviembre, ofreciendo a sus seguidores una mezcla de cultura estadounidense, fútbol americano y tradiciones españolas. Por otro lado, la taberna irlandesa Collins será la sede oficial del 10 al 16 de noviembre y acogerá una fiesta el día del partido.

Hay otros conjuntos que se dejarán ver en Madrid. Uno de ellos, obviamente, los Washington Commanders, rivales de los Dolphins, que organizarán dos encuentros con aficionados en Madrid; el viernes 14 en The Irish Rover y el domingo 16, antes del partido, en el James Joyce Irish Pub.

El otro son los Kansas City Chiefs como parte del Global Market Program de la NFL, que otorga a los clubes derechos de marketing internacional para expandir su marca más allá de Estados Unidos.

En su caso toda la actividad se centrará en el espacio 'Chiefs House', en el hotel Pestana CR7 Gran Vía, del jueves 13 al sábado 15 de noviembre. La visita de la leyenda del equipo Dante Hall y la presentación de la nueva mascota española, KC Lobazo, serán algunos de los principales atractivos que ofrecerán durante esos días.

"Estamos encantados de traer la NFL a España para nuestro primer partido en Madrid. La liga, junto con nuestros clubes y socios, aterrizará en Madrid con emocionantes eventos y experiencias gratuitas para que los aficionados disfruten durante toda la semana, celebrando este momento tan especial de nuestra historia", afirmó Rafa de los Santos, director de NFL España, en un comunicado de la organización.

Mientras, la presidenta del Gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular, centroderecha), explicó que su región es la "más de moda del mundo en este momento", que es "vibrante, dinámica y abierta" y "todos quieren visitar".

"Ofrecemos la mejor oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de ocio que existe actualmente. Con la celebración del primer partido de la NFL en España en 2025, en el mejor estadio deportivo del mundo –el Bernabéu–, Madrid refuerza su posición como destino líder para grandes eventos deportivos internacionales", señaló en una nota de prensa difundida por la NFL.