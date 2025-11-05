La fase final del circuito europeo empieza mañana en Abu Dabi con McIlroy como gran foco

Abu Dabi será la primera parte de los ‘playoffs’ y el colofón será en Dubái, también en Emiratos Árabes Unidos, del 13 al 16 de este mes con los 50 mejores, donde se sabrá si McIlroy mantiene la corona que ha conseguido de forma consecutiva en las últimas tres temporadas y se acerca al récord del escocés Colin Montgomerie, que acumula ocho títulos.

Su principal adversario en los dos últimos torneos de la temporada será el inglés Marco Penge, una de las revelaciones de este curso del DP World Tour, en el que ha sido el único con tres victorias, entre ellas, el Abierto de España en octubre.

Penge, de 27 años, tiene 441,32 puntos menos que McIlroy, por lo que mantiene vivas sus opciones de arrebatarle el trofeo Harry Vardon al haber en disputa 3.500 puntos en caso de ganar en Abu Dabi y Dubái.

“Con la cantidad de puntos que hay en juego, tendré que jugar bien. Pero si juego como sé que puedo, espero que todo salga bien. Tengo muchas ganas de afrontar el reto y de volver a sentir esa emoción de ganar el torneo”, afirmó el jugador noirlandés este miércoles ante los medios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En caso de volver a acabar líder de la orden de mérito europea, McIlroy, de 36 años, firmaría una temporada exitosa tras vencer en el Masters de Augusta y completar el Gran Slam y conquistar el título de la Copa Ryder con Europa después de la victoria en Nueva York ante Estados Unidos en septiembre.

En Abu Dabi y Dubái también van a estar otros jugadores destacados como el inglés Tommy Fleetwood, campeón este año de la Copa FedEx del circuito estadounidense, y su compatriota Tyrrel Hatton, tercero en la clasificación de la ‘Carrera a Dubái’, a 1.300 puntos de McIlroy.

Completan el plantel otros miembros del equipo europeo de la Copa Ryder, como el irlandés Shane Lowry, el sueco Ludvig Aberg y el escocés Robert MacIntyre, sexto en la general por detrás del noruego Kristoffer Reitan y del francés Adrien Saddier.

La gran ausencia es la del español Jon Rahm, quien renunció a jugar en los dos últimos torneos del DP World Tour tras dar por concluida su campaña en el Abierto de España.

Habrá siete españoles en liza en Abu Dabi: Ángel Ayora, Eugenio López-Chacarra, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Alejandro del Rey, Manuel Elvira y Rafa Cabrera Bello, el último en clasificarse al ocupar el puesto 70 del ránking.

Ayora y López-Chacarra aún tienen opciones de pujar por una de las diez tarjetas que dan derecho a jugar en el PGA Tour, el circuito estadounidense, el próximo año a los mejores clasificados que no la tengan ya.

Antes de empezar el torneo de Abu Dabi, el inglés Jordan Smith es quien cierra este grupo, con 1.931,52 puntos, en decimotercera posición de la tabla, mientras que Ayora está en la plaza 24 (1.407,98 puntos) y López-Chacarra en la 32 (1.217,52).

Ambos necesitan clasificarse entre los 50 mejores en Yas Island para poder estar en Dubái y prolongar su sueño de jugar en Estados Unidos en 2026.