McIlroy valora que el LIV abandone la postura de "destructor" con su cambio de formato

"Los alinea más con los torneos de golf tradicionales, que es lo que todos hemos hecho. Los devuelve a no ser realmente un destructor y, en cierto modo, a estar más en línea con lo que hacen todos los demás. Pero si eso es lo que sintieron que debían hacer para conseguir los puntos para el ránking, pues es lo que tenían que hacer".

El jugador norirlandés se refirió a la medida introducida por el LIV en una comparecencia ante los medios en Abu Dabi, donde comienza este jueves la fase final del DP World Tour que se completará la próxima semana en Dubái, también en Emiratos Árabes Unidos.

El circuito saudí nació en 2022 con el formato novedoso de jugar los torneos a 54 hoyos, en vez de 72, y su irrupción trajo como consecuencia que sus jugadores quedaran fueran del Ránking Mundial del Golf (OWGR, por su siglas en inglés), lo que les ha obstaculizado a la hora de participar en los principales campeonatos.

Para McIlrory, el cambio de formato de los torneos del LIV es "peculiar" porque podría haber conseguido volver al ránking manteniendo las tres rondas. "No creo que tres en lugar de cuatro fuera lo que les estaba frenando", opinó el campeón de este año del Masters de Augusta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Puso en cuestión que la demanda de volver a puntuar en el ránking mundial "realmente les vaya a beneficiar" a la vista de que muchos de los jugadores enrolados en el LIV "ya han caído en las clasificaciones porque no han tenido puntos durante tanto tiempo".

"Será interesante ver cómo se desarrollo todo", añadió el norirlandés sobre las aspiraciones del circuito saudí, al que pertenecen jugadores como el español Jon Rahm o el estadounidense Bryson DeChambeau.