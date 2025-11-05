Peter O'Reilly: "España es un mercado realmente importante para el crecimiento de la NFL"

"En Madrid tendrá lugar el primer partido de temporada regular de la NFL en España y estamos realmente emocionados. Será Commanders contra Dolphins en el Santiago Bernabéu, un estadio de clase mundial en el corazón de la ciudad. España es un mercado realmente importante para el crecimiento de la NFL, hay un fandom realmente apasionado con el que queremos construir, más de 11 millones de fans", dijo.

"La liga, los Dolphins, los Commanders, nuestros socios y los otros equipos del programa de Mercados Globales estaremos organizando eventos gratuitos para fans durante esa semana. Los Dolphins en particular, como equipo local designado, se están involucrando para que este partido se sienta como un 'mini Super Bowl' en ese mercado", explicó.

En cuanto a los eventos que van a celebrarse, aplazó a los "próximos días" el anuncio del artista del show de medio tiempo e indicó: "Los Dolphins harán un festival gratuito para fans en la Plaza de España; y Wilson, nuestro socio oficial de balones, celebrará el fútbol americano toda la semana creando también un mini campo de flag en el centro de Madrid para que los fans prueben sus habilidades".

"Además, tendremos una gran tienda NFL en el estadio que tendrá merchandising de los 32 equipos. Dos cosas nos entusiasman mucho en Madrid, al ir allí por primera vez: destacaremos dos de nuestros programas globales de desarrollo del fútbol americano, la NFL Academy y NFL Flag", destacó.

Para O'Reilly la respuesta de los aficionados españoles ha sido "realmente fuerte" y afirma ver "ese efecto volcán cuando tienes un partido por primera vez en un mercado": "Hemos visto mucho interés en la NFL a lo largo de los años y creemos que este primer partido será realmente un punto de ignición. Esperamos esa semana con muchas ganas, y creemos que el impacto va a ser significativo".

Asimismo, expresó que la venta de entradas para el duelo en la capital de España fue rápida y que hubo una demanda significativa y reconoció que el hecho de que el escenario sea el estadio Santiago Bernabéu "es un factor enorme": "Los que fuimos y lo visitamos hace unos años mientras estaban terminando la renovación allí quedamos alucinados con cómo dieron vida a eso. Mantiene una historia deportiva increíble pero lo hace de una manera moderna. El Real ha sido un socio tremendo; además es una marca icónica global".

"Tenemos 18 socios patrocinadores; clubes como los Dolphins, los Bears y los Chiefs, que ahora están activando en España, y llegamos con un partido y una oficina allí que durante todo el año nos permitirá acelerar lo que ya es una fuerte base de fans. Estamos increíblemente emocionados por lo que viene en España", declaró.

En cuanto al enfrentamiento en Berlín, primero en la ciudad, subrayó que es "un momento significativo" para ellos al ser "el primer partido de temporada regular allí y el quinto en Alemania desde el 2022": "Han pasado 30 años desde que la NFL jugó por última vez en esta gran ciudad cinco encuentros de pretemporada entre 1990 y 1994".

"En el partido se celebrará en el 36º aniversario de la caída del Muro de Berlín, conmemorando ese momento como parte de nuestra presentación previa al juego. Haremos un momento previo al partido que destaque ese aniversario y de una forma que apunte a esos partidos de principios de los 90, específicamente ese partido de 1990 que tuvo lugar aproximadamente un año después de la caída del Muro de Berlín", añadió.

Por otro lado detalló: "La NFL Experience Berlin estará ubicada en la icónica Puerta de Brandeburgo, será un evento gratuito de 3 días para fans en el corazón de la ciudad. También tendremos una tienda NFL que ya está abierta y ubicada en el corazón de la ciudad y Kid Laroi actuará en el show de medio tiempo, continuando con el compromiso de ofrecer entretenimiento de clase mundial en el medio tiempo de estos partidos internacionales".

Junto a él también estuvo Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de Comuniación, Asuntos Públicos y Política de la NFL, quien destacó la competitividad que se está viviendo esta temporada "con 35 partidos, el 26% de todos, con una anotación ganadora en los últimos dos minutos, lo que empata el récord histórico de la NFL".

También resaltó el aumento de espectadores, con "el promedio más alto hasta la semana 8 desde 2015" y dio por buenas las modificaciones en las normas de retorno de kickoffs: "Hay un 79% de retornos de patada hasta ahora esta temporada, lo más alto que hemos visto en 17 años y aproximadamente el 31% por encima del año pasado. El objetivo era traerlos de vuelta y tratar de crear una jugada donde la tasa de lesiones sea mucho más similar a una jugada desde la línea de golpeo, una carrera o pase. Estamos viendo los números dirigirse en esa dirección".