Thiago Ojeda (Cultural Leonesa): "No me creo más importante que mis compañeros"

En todo caso, recalcó que todos los jugadores de la plantilla "son importantes, jueguen más o no", recordando la trascendencia de la entrada en el terreno de juego en el tramo final del encuentro ante el CD Mirandés el extremo brasileño Lucas Ribeiro, autor del tanto de la victoria en los últimos compases (3-2).

El jugador de 22 años, cedido por el Villarreal, reconoció que la primera victoria de la temporada en el Reino de León les ha venido "bien", después del empate frente al Albacete (0-0) y la derrota ante el Ceuta (0-1), pese a haber hecho merecimientos para un mejor resultado.

De cara a la visita a Riazor para medirse a un invicto en su terreno, el RC Deportivo, Ojeda confía en seguir siendo, como en los últimos encuentros, "protagonistas en tener el balón, controlando el terreno, con más juego de posesión y mantener la contundencia y presión sin balón".

Entre las cuestiones a mejorar, el centrocampista bonaerense reconoció que han de "mantener la concentración y no esperar a que marque el rival para activarse en la siguiente jugada" y, en el plano individual, "buscar más la portería y seguir trabajando en tener más llegada y presencia en el área", concluyó.

