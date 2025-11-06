Antonio Brown es extraditado a EE.UU. para enfrentar juicio por intento de asesinato

"La Policía de Miami confirma que los alguaciles federales han detenido a Antonio Brown y que ha sido extraditado a los Estados Unidos", dijo el portavoz de la Policía de Miami, Mike Vega, en declaraciones recogidas por NBC News.

"No se ha fijado una fecha para su traslado al condado de Miami-Dade", agregó.

Aunque el portavoz policial no desveló detalles sobre el arresto de Brown o desde dónde fue extraditado el campeón del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, publicaciones realizadas por el jugador en los últimos meses le situaban en Dubái.

El excéntrico receptor de 37 años afronta un cargo por intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego como supuesto responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami, el pasado 16 de mayo, por el que fue detenido temporalmente esa misma noche.

El pasado junio se emitió una orden de arresto contra Brown y se le dio la posibilidad de entregarse para ser puesto en arresto domiciliario, pero ya no se hallaba en Estados Unidos.

Varios videos obtenidos por la Policía de Miami muestran a Brown golpeando a otro hombre e iniciando una pelea, tras lo que el jugador arrebató el arma a un agente de seguridad y se acercó corriendo hacia su víctima, a la que disparó en dos ocasiones, según una orden judicial.

El hombre agredido aseguró que el jugador de la NFL le disparó en dos ocasiones, rozándole en una de ellas el cuello. Además denunció que tuvo que acudir a un hospital para recibir tratamiento por sus heridas.

Pero Brown afirmó un día después en X que el incidente se desató cuando fue atacado por individuos que querían robarle sus joyas.

El receptor jugó en la NFL hasta 2021 en las filas de los Buccaneers pero pasó gran parte de su carrera en los Pittsburgh Steelers. Por números, tiene posibilidades de estar en las votaciones para ingresar al Salón de la Fama en 2027.

Sin embargo, la carrera del receptor nacido en Miami ha estado salpicada de escándalos.