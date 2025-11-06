Argentinos Nicolás Della Torre y Tomás Santiago, candidatos a premios anuales de la FIH

Della Torre optará al galardón de mejor jugador del año junto al belga Tom Boon y el neerlandés Thierry Brinkman y Tomás Santiago al de mejor guardameta con el inglés James Mazarelo y el alemán Jeaan-Paul Danneberg.

Las candidatas a mejor jugadora son la neerlandesa Xan de Waard, la belga Alix Gerniers y la china Li Hong y al premio de mejor portera optan la neerlandesa Anne Veenendaal, la china Liu Ping y la neerlandesa Grace O'Hanlon.

La FIH anunció este jueves la lista de nominados a los galardones, seleccionados por un panel de expertos formado por jugadores, entrenadores y comentaristas televisivos elegidos por la propia federación, que ha tenido en cuenta todos los partidos internacionales de 2025.

A partir de ahora se abrirá un proceso de votación, que se prolongará hasta el próximo día 16, en el que pueden participar las federaciones nacionales, a través de sus seleccionadores y capitanes, además de aficionados, jugadores, técnicos, oficiales y medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy