El Barça anuncia el fichaje del portero español Sergey Hernández hasta 2029

El internacional español, de 30 años, llegará al conjunto azulgrana el próximo verano procedente del vigente campeón de Europa, el Magdeburgo alemán, club en el que ha militado las tres últimas temporadas.

El fichaje de Hernández, que era un secreto a voces tras el anuncio de su salida del cuadro germano al final de esta temporada, afrontará el desafío de reemplazar al danés Emil Nielsen, que pondrá rumbo al Veszprém húngaro dirigido por Xavi Pascual.

El navarro de origen ruso, que inició su carrera profesional en el Anaitasuna (2015-2018) y posteriormente militó en el Logroño La Rioja (2018-2020) y el Benfica portugués (2020-2023), se ha consolidado en el Magdeburgo como uno de los mejores porteros del mundo.

Hernández fue decisivo en la quinta Champions del Magdeburgo, con 18 paradas y un 44% de efectividad en la final ante el Füchse Berlín (26-32). Además, tras seis jornadas disputadas, encabeza las estadísticas de porteros en la máxima competición continental, con un 35% de eficacia, contribuyendo a que el Magdeburgo se mantenga invicto en el Grupo B, que comparte con el Barça.

Su rendimiento, a su vez, le ha permitido ganarse un puesto fijo en las convocatorias de Jordi Ribera con la selección española, donde ya suma una plata europea (2022) y un bronce mundial (2021) en 67 internacionalidades.

Con su fichaje, el Barça completa la portería para la próxima temporada, formando dupla con el islandés Viktor Hallgrímsson, incorporado hasta 2027 procedente del Wisla Plock polaco.

Hernández regresará así a la Liga Asobal de la mano del Barça, en un movimiento que el jugador ha calificado ante los medios del conjunto azulgrana como un "sueño cumplido".

"Todos los pasos que he dado en mi carrera hasta hoy han sido para poder algún día volver a casa, y al Barça, un club en el que para mí es un sueño jugar. Mi primer partido como profesional con el Anaitasuna fue contra el Barça y en el Palau Blaugrana, y siempre lo recordaré", ha asegurado Hernández.