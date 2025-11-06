García Carrera: "Me motiva mucho el Europeo de Birmingham 2026"

García Carrera, de 29 años, logró esta temporada un puesto de finalista en los recientes Mundiales de atletismo de Tokio, un éxito que se une a la plata europea en Berlín 2018 y el bronce en Múnich 2022.

"Estoy en un momento de la temporada que me gusta, que es el de volver a construir los objetivos a largo plazo, en este caso del 2026, porque a mí últimamente me gusta enfocarme año a año, que siempre es más fácil. Hay un Campeonato del Mundo por equipos en Brasil en abril, que es el principal objetivo a medio plazo, pero también me gustaría hacer pruebas del circuito mundial, que parece que están volviendo a salir y siempre es positivo para la marcha", declaró a EFE el atleta madrileño durante la presentación de la aplicación IA-THLETICS.

"Dicen los rumores que en México va a haber otra prueba oro del circuito mundial por primera vez desde 2019 y si se celebra me gustaría ir. Y después Birmingham, que es el objetivo principal. Es 2026, cuatro años después de mi última medalla europea y ocho de la anterior. Sería un buen momento para poner la guinda a la historia que tengo con los Europeos", señaló.

"Sabemos que va a ser muy difícil. La marcha europea tiene un nivel muy alto. Lo vimos en Tokio, con dos franceses que a priori no eran favoritos y que estuvieron ahí lo más arriba del podio. Habrá que plantarles cara como siempre", comentó García Carrera sobre un campeonato continental en el que la marcha disputará sus dos pruebas, el maratón y medio maratón, el mismo día.

"Que el maratón y el medio maratón de marcha sean el mismo día en Birmingham tiene sus pros y contras. Por un lado es cierto que no permite a los atletas doblar prueba, pero por otro también obliga a la gente a que se especialice y que a los que se le da mejor la larga distancia se decanten por esa larga distancia y los que somos más velocistas nos mantengamos ahí en el medio maratón", apuntó.

A largo plazo, el objetivo de Diego García Carrera son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que serían sus terceros si logra la clasificación.

"Queda mucho para Los Ángeles. Después de París 2024 yo tuve un poco de reseteo mental en mi vida de deportista, que está siendo larga, porque llevo once años en la selección española. La manera que me lo estoy planteando desde el año pasado es ir año a año. Estoy disfrutando lo que hago, estoy contento con mi presente y en ese sentido el año pasado lo conseguí", manifestó.

"Cuando estás contento todo fluye y obtienes buenos resultados. De hecho, mi puesto de finalista en el Mundial era el primero que conseguía en mi carrera y es uno de mis mejores resultados. Fui capaz de competir de la mejor manera posible y me hizo estar muy contento. Ahora lo que me motiva mucho es el Europeo de Birmingham y sé que si seguimos en esta línea vamos a llegar a Los Ángeles en buena forma", concluyó.