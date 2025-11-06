Kobori, Fleetwood, Lowry, Sterne y Saddier lideran tras la primera jornada en Abu Dabi

Todos ellos acabaron con sesenta y cuatro golpes, ocho bajo el par del campo, y en el caso de Kobori y Fleetwood sin cometer ninguna penalización, con seis 'birdies' y un 'eagle' el primero y con ocho 'birdies' el segundo.

Detrás de todos ellos se ubica, con siete golpes bajo el par del recorrido, otro nutrido grupo de siete jugadores formado por el inglés Andy Sullivan; por el alemán Nicolai Von Dellinghausen; por el danés Nicolai Hojgaard; por el sueco Alex Noren; por el japonés Keita Nakajima; por el estadounidense Michael Kim; y por el español Nacho Elvira, que firmó cinco 'birdies' y un 'eagle' en el hoyo 11.

En lo que respecta al resto de compatriotas de este último, Eugenio López-Chacarra acabó con -5; Ángel Ayora, Alejandro del Rey, Rafa Cabrera Bello y Manuel Elvira con -3; y Jorge Campillo con -1.