La española Marta Cardona es premiada como la mejor regatista joven del mundo

De esta manera se reconoce el gran papel en la clase 470 mixto tanto de Cardona, que a sus 20 años fue campeona del mundo en junio en la ciudad polaca de Gdynia y campeona de Europa en mayo en la croata de Split, como de Xammar, su compañero de equipo, quien cedió en sus aspiraciones ante el francés Charlie Dalin, patrón ganador de la Vendée Globe a bordo del Macif Santé Prévoyance.

"Recibir este premio es algo increíble. Ha sido un año muy especial y quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado: mi familia, mi club, mis entrenadores, la RFEV y a Jordi. Hemos trabajado muy duro, y sentir este reconocimiento me da aún más motivación para todo lo que viene", declaró Cardona.

Por su parte la suiza Justine Mettraux, la mujer más rápida en participar en la regata de vuelta al mundo a vela, fue premiada como la mejor regatista femenina mientras que el griego Nikolaos Pappas, de 13 años, se alzó como mejor regatista joven masculino tras imponerse en el Campeonato Mundial Optimist 2025 en la eslovena Portorož.

En el caso del proyecto "Yes We Sail" no pudo lograr un trofeo que fue a parar a manos del Emirates Team New Zealand neozelandés, quien en la trigésimo séptima edición de la Copa América celebrada en el 2024, en Barcelona, obtuvo su tercer título consecutivo.

"El premio a Marta Carrdona confirma su extraordinario talento y su madurez deportiva. Representa a una nueva generación que llega con fuerza y con ambición. Para la vela española es un orgullo verla en lo más alto del mundo. Este reconocimiento es merecidísimo. Creemos que también Jordi Xammar y el proyecto "Yes We Sail" de Dani Anglada merecían ser premiados, pero así es el deporte, y pueden sentirse muy orgullosos de haber sido finalistas”, manifestó Joaquín González, presidente de la Real Federación Española de Vela.