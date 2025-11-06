Los dominicanos Soto, Machado, Marte y Perdomo ganan el Bate de Plata en la Nacional

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, ganó su cuarto premio como bateador designado, mientras Pete Alonso, de los Mets, se quedó con su primero como jugador de la primera base.

En los jardines, Corbin Carroll, de los Diamondbacks, obtuvo su primero y Kyle Tucker, de los Cachorros de Chicago, sumó su segunda distinción.

El premio Bate de Plata distingue al mejor jugador de ofensiva por posición en la campaña de la MLB.

Soto, de los Mets de Nueva York, fue uno de los finalistas al premio Jugador Más Valioso por la Liga Nacional. Hoy conquistó el sexto Bate de Plata de su carrera como jardinero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su primera temporada con los Mets, al que llegó con un contrato récord de 765 millones de dólares, estableció una marca personal en jonrones (43). Además, lideró las Grandes Ligas en base por bolas (127) y el viejo circuito en bases robadas (38), mientras anotó 120 carreras y remolcó 105 vueltas.

Machado bateó para los Padres con media de .275, conectó 27 tablazos que dejaron el terreno de juego e impulsó 95 carreras.

Fue el mejor tercera base ofensivo en la Liga Nacional.

'El Ministro', como es conocido Machado, agregó a su colección el tercer Bate de Plata en su carrera de Grandes Ligas.

Marte, estelar segunda base de los Diamondbacks de Arizona, obtuvo el segundo Bate de Plata de su carrera en Grandes Ligas, pese a jugar solo 126 partidos durante la temporada.

El quisqueyano, de 32 años, alcanzó una media de bate de .283 y se afirmó como el mejor segunda base de la Liga Nacional en batacazos de vuelta completa (28) y agregó 72 carreras remolcadas.

Geraldo Perdomo se convirtió en el primer torpedero de los Diamondbacks en ganar una distinción de este tipo. Lideró la Nacional en WAR o Victorias por Encima del Reemplazo (7.0) en la temporada, además se unió al club 20-20 al conectar 20 cuadrangulares, con 27 bases robadas.

El premio a receptor lo recibió Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado. Fue el primer reconocimiento a su labor ofensiva.

Alec Burleson, de los Cardenales, también obtuvo su primer premio como jugador utilitario.

El mejor equipo con el bate en la temporada que ha terminado fue Dodgers, flamantes bicampeones de la Serie Mundial.

Los ganadores de la Liga Americana serán anunciados este viernes.