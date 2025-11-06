Once atletas ecuatorianos se aseguran sus cupos directos al Mundial de Oregón 2026

"Los once deportistas ecuatorianos que lograron marca para el Mundial U20 de Oregón 2026 son: Belsy Quiñónez, Génesis Cañola, Pamela Barreto, Gabriela Díaz, Kristel Méndez, Katherine Barreto, José Luis Guevara, David Álvarez, Bernardo Mendoza, Steven Méndez y Luis Campoverde", enumeró la FEA.

Los atletas completaron sus marcas en el reciente Campeonato Sudamericano U20 realizado en Lima (Perú), en el que Ecuador participó con 46 atletas, cosechó 23 medallas y se ubicó en el tercer puesto del medallero entre los 12 países participantes.

Quiñónez logró su clasificación en impulso de bala; Cañola, Barreto, Díaz y Méndez, en pruebas de velocidad y relevos (400 metros planos, 400 metros con vallas, 4x400 mixto y 4x400 femenino).

Katherine Barreto, en los 5.000 metros marcha; Guevara, en los 110 metros con vallas; Álvarez, Mendoza, Steven Méndez y Campoverde, en relevo 4x400 mixto.

