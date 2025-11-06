Putin pide retorno de Rusia a las competiciones internacionales en condiciones de igualdad

"Nuestra postura se mantiene sin cambios, el acceso de los deportistas a los torneos internacionales debe ser igualitario, en función de sus logros deportivos. La política no tiene cabida en el deporte", afirmó Putin al intervenir en el foro 'Rusia, potencia deportiva' en la ciudad de Samara.

Putin insistió en que la cooperación deportiva, cultural y humanitaria no deben verse salpicadas por conflictos ni contradicciones geopolíticas.

El jefe del Kremlin aseguró que Rusia siempre ha acogido con "los brazos abiertos" a representantes de distintos países y asociaciones durante las competiciones de alto nivel organizadas en este país.

"Nos hemos guiado exclusivamente por principios deportivos, no por el nivel ni la calidad de las relaciones con los países", afirmó.

El ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtiariov, dijo, por su parte, que Rusia trabaja para volver a las competiciones internacionales, y no con deportistas neutrales, sino con "con toda su fuerza, su bandera y su himno".

El deporte ruso ha sido excluido de las competiciones internacionales desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, aunque posteriormente algunos deportistas recibieron luz verde para competir en calidad de neutrales.

En marzo de 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó autorizar la participación en los Juegos de París de los deportistas rusos en las modalidades individuales -se excluyeron los deportes de equipo- exclusivamente bajo bandera neutral y solamente con las condiciones de no estar relacionados con las Fuerzas Armadas rusas.

Finalmente, en París participaron 15 deportistas rusos, en comparación con los 209 que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022.