Amanda Serrano asegura que van "a romper récords" en su nueva pelea con Erika Cruz

"Creo que vamos a romper récords otra vez. Erika viene a ganar. Yo vengo a ganar. Verán una guerra como la otra pelea", afirmó en rueda de prensa Serrano, quien ya se enfrentó con Cruz en 2023 y ganó.

La puertorriqueña defenderá sus títulos de la AMB y la OMB en la división pluma contra la mexicana en un combate a 10 asaltos de 3 minutos cada uno, las reglas del boxeo masculino.

"Quiero pelear con sangre, sin sangre, con todo. Esa es la mejor pelea de Erika. Ella viene con todo, sin miedo como yo, como los boricuas y los mexicanos. Para mí, no importa si hay mucha o poca sangre, voy a pelear y voy a ganar", adelantó.

Serrano, que afirmó sentirse "muy cómoda" en el peso pluma, tiene como meta alcanzar los 32 nocauts para igualar la marca de la excampeona mundial Christy Martin.

"Mi meta es superarla con dos más. Creo que en esta pelea puedo empatarla. Tengo que proponerme pequeñas metas para motivarme y seguir", comentó.

Por su parte, Cruz aseguró que el combate del 3 de enero será "una guerra garantizada" y que está trabajando fuerte porque tiene por delante "el reto más grande" de su carrera.

"No me importa que la pelea sea en Puerto Rico. Que más padre que México vs. Puerto Rico en boxeo femenino, y con dos grandes. Sé que Amanda es la reina de ustedes, pero sé que me ganaré más el respeto puertorriqueño, como ocurrió en 2023", agregó.

En 2023, Serrano y Cruz se enfrentaron en una pelea en el Madison Square Garden en la que hubo casi dos mil golpes. La puertorriqueña se impuso por decisión unánime y se convirtió en campeona indiscutible de su división.