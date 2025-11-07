Canadá reinó en el baloncesto de silla de ruedas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El país norteamericano demostró su superioridad en esta disciplina, pero contó con rivales sudamericanos que dieron batalla. En la final masculina, los canadienses derrotaron por 61-54 a Argentina, que se quedó con la medalla de plata.

Comandados por Ibrahim Odza que consiguió 27 puntos, Canadá doblegó a la Albiceleste, que tuvo un gran desempeño liderado por Patricio Núñez, anotador de 21 puntos, y Lucas Muller, quien logró 18.

Colombia sorprendió con una contundente victoria por 76-40 sobre Brasil y alcanzó el podio con la medalla de bronce, mientras que en la rama femenina rozaron el oro.

La final femenina del baloncesto 3x3 de silla de ruedas confirmó el favoritismo de Canadá, el ganador por 15-4 ante Colombia, que acarició el oro en su debut internacional en esta modalidad.

Las canadienses, lideradas por Mercy Nyakundi, impusieron su autoridad para sumar la primera dorada del país norteamericano en estos Juegos, ante un equipo colombiano que obtuvo la de plata tras hacer un gran torneo, con victoriasen sobre México y Argentina.

La Albiceleste, por su parte, entró en el podio con el bronce tras superar a Brasil con una actuación destacada de la joven de 16 años Jazmín Soria.

“Estoy muy feliz. Es algo de no creer. Este era un equipo muy nuevo, y la medalla fue algo que se fue dando partido a partido. Nos dolió mucho perder en la semifinal (ante Colombia), pero estuvimos de vuelta y nos llevamos el bronce a casa”, dijo.

En la séptima jornada de los Juegos bajó el telón la competencia del baloncesto en silla de ruedas con la final masculina 5x5, con lo cual son cinco deportes los que han entregado todas sus medallas.

Brasil dominó hasta ahora cuatro de estas disciplinas, aunque en el paraatletismo la diferencia fue de apenas una medalla de oro más con respecto a Colombia y México, que sumaron 24.

El país amazónico demostró su fortaleza en el paratenis de mesa y el gólbol, en los que sus equipos masculino y femenino sumaron oro, y en el tenis de silla de ruedas, en que el que se impuso en sencillos masculino, femenino y el dobles mixto.

Colombia arrasó en el tiro con arco, pero estuvo muy cerca de las doradas disputando varias finales como en el tenis y baloncesto de silla de ruedas.

El dominio global de los brasileños en los deportes tiene a su país líder en el medallero de los Juegos. Sin embargo, la diferencia es de apenas una presea áurea con respecto a los colombianos, que además han ganado más en total sumando todos los metales, mientras México sigue de tercero.