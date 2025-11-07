Dominicanos Soto, Machado, Marte y Perdomo ganan el Bate de Plata en la Nacional

El Bate de Plata es el premio que distingue al mejor jugador de ofensiva por posición en la campaña de la MLB.

La representación latina en estuvo encabezada por Soto, de los Mets de Nueva York, quien es uno de los finalistas al premio Jugador Más Valioso por la Liga Nacional y quien conquistó el sexto Bate de Plata de su carrera como jardinero.

En su primera temporada con los Mets, luego de su pacto récord de 765 millones de dólares, Soto estableció una marca personal en jonrones (43), además lideró las Grandes Ligas en base por bolas (127) y el viejo circuito en bases robadas (38), mientras anotó 120 carreras y remolcó 105 vueltas.

Machado, líder indiscutido de los Padres, tuvo una sólida actuación en la temporada, en la que bateó para promedio de .275 con 27 tablazos que dejaron el terreno de juego y acumuló 95 carreras impulsadas.

Su aporte con el bate fue fundamental para llevar al conjunto de San Diego a la postemporada, ganando con ello el reconocimiento como el mejor tercera base ofensivo en la Liga Nacional.

“El Ministro”, como es conocido Machado, agregó a su colección el tercer Bate de Plata en su carrera de Grandes Ligas.

Marte, estelar segunda base de los Diamondbacks de Arizona, logró conquistar el segundo Bate de Plata de su carrera en las Grandes Ligas, al mantener la consistencia con el madero, a pesar de estar limitado a solo 126 partidos durante la temporada.

El quisqueyano, de 32 años, viene de colocar una línea ofensiva de .283 en promedio de bateo, liderando a todos los jugadores de la segunda base de la Liga Nacional en batazos de vuelta completa (28) y agregó 72 carreras remolcadas.

Perdomo se unió a su compañero Marte como uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional y como el mejor jugador de ofensiva entre los campocortos en el mayor de los circuitos de la MLB.

Geraldo, quien se convirtió en el primer torpedero de los Diamondbacks en ganar una distinción de este tipo, lideró la Nacional en WAR o Victorias por Encima del Reemplazo (7.0) en la temporada, además se unió al club 20-20, al conectar 20 cuadrangulares, con 27 bases robadas, demostrando una gran capacidad para producir carreras, al registrar 100 vueltas empujadas.

Shohei Ohtani , de los Dodgers de Los Ángeles, ganó su cuarto premio como bateador designado, mientras Pete Alonso, de los Mets, se quedó con su primero como jugador de la primera base.

En los jardines, Corbin Carroll, de los Diamondbacks, obtuvo su primero y Kyle Tucker, de los Cachorros de Chicago, sumó su segunda distinción.

Receptor: Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, recibió el primer reconocimiento a su labor ofensiva desde la receptoría y Alec Burleson , de los Cardinales, también obtuvo su primer premio como jugador utilitario.

El mejor equipo con el madero en la temporada fueron los Dodgers, quienes conquistaron la Serie Mundial.

Los ganadores de la Liga Americana serán anunciados este viernes.