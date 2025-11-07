Fox Sports despide a Mark Sánchez como comentarista a un mes de su juicio por agresión

"Podemos confirmar que Mark Sánchez ya no trabaja para la cadena. No habrá más comentarios por el momento", dijo este viernes un portavoz de Fox Sports en declaraciones recogidas por varios medios.

El exmariscal de campo, de origen mexicano, está envuelto en un caso de agresión grave y múltiples delitos menores por una disputa por un lugar de estacionamiento que tuvo lugar el pasado 5 de octubre en Indianápolis, donde había viajado como integrante del equipo de retransmisión de Fox Sports para un partido de la NFL.

En ella, Sánchez, de 38 años, discutió a las afueras de un bar con un chófer repartidor de 69 años, quien se defendió con gas pimienta, pero al no poder detener al exjugador sacó un cuchillo con el que le infligió varias heridas por las que fue hospitalizado.

El exjugador de la NFL fue conducido a un hospital por las lesiones que sufrió, pero tras obtener el alta una semana después del incidente, fue trasladado a la cárcel del condado de Marion, en Indiana (EE.UU.), acusado de agredir al otro conductor.

Sánchez, que posteriormente quedó en libertad, también enfrenta una demanda de Perry Tole, el conductor al que agredió, por "desfiguración permanente grave, pérdida de funciones, otras lesiones físicas, angustia emocional y otros daños".

Según el informe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Sánchez se encontraba en probable estado de embriaguez en el momento de la pelea.

El juicio contra elexjugador está programado para el 11 de diciembre en Indianápolis.

Sánchez tuvo una carrera de 10 años en la NFL a la que llegó reclutado en la primera ronda del Draft 2009 por los New York Jets, con los que se mantuvo hasta el 2013.

Siguió su camino en la liga con los Philadelphia Eagles por dos temporadas, en 2016 formó parte de los Dallas Cowboys, un año después pasó a los Chicago Bears en 2017 y se retiró al final de la temporada 2018 en la que actuó con Washington.

Su primer trabajo como analista lo obtuvo en la cadena ABC en el 2019, trabajó con ESPN en 2020. Es comentarista de Fox Sports desde el 2021.