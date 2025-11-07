Incertidumbre en el Sánchez-Pizjuán entre uno de los peores locales y el peor visitante

La formación que dirige el argentino Matías Almeyda afronta su sexto partido en casa y hasta ahora ha perdido tres (Getafe, Villarreal y Mallorca), empatado otro (Elche) y sólo ganó uno, aunque fue la sonada goleada ante el Barcelona (4-1).

El conjunto que entrena el italiano Alessio Lisci jugará su séptimo encuentro fuera del estadio navarro y ha perdido cinco (Real Madrid, Espanyol, Villarreal, Betis y Atlético de Madrid) y solo empató en una ocasión, precisamente el pasado lunes en el encuentro que cerró la undécima jornada y que disputó en Oviedo (0-0).

Los sevillistas, después de que hace un mes se impusieran a los culés y con ello enlazaran dos triunfos seguidos y se desatara la euforia, entraron a las primeras de cambio en depresión.

En la siguiente comparecencia, también en el Sánchez-Pizjuán, cayeron con rotundidad ante el Mallorca (1-3) y esa derrota la enlazaron en LaLiga con dos más, en Anoeta ante la Real Sociedad (2-1) y el pasado sábado en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid (3-0).

En el entorno han entrado otra vez las dudas y ello se ha unido a una racha de bajas por lesiones, con lo que Almeyda ha tenido que redoblar los esfuerzos y el trabajo para encontrar el equilibrio y la fortaleza, sobre todo en la defensa, donde se ha visto mucha fragilidad.

El técnico argentino podrá contar con el defensa César Azpilicueta y el extremo Alfon González, quienes han efectuado varios días de la semana trabajos específicos por unas dolencias físicas que han superado, pero no con el centrocampista francés Lucien Agoumé, que se recupera de un golpe que recibió en la cita ante la Real Sociedad.

También son bajas seguras el central portugués Fabio Cardoso, que sufrió la pasada semana una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda"; el delantero chileno Alexis Sánchez, con una dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho que se produjo hace dos jornadas en San Sebastián, y el delantero Isaac Romero, del que el pasado miércoles se informó de que padece una lesión en el aductor de la pierna derecha.

El centrocampista Joan Jordán, que aún no ha entrado en una convocatoria tras operarse el pasado verano de una hernia discal, está ya con el grupo y a disposición del entrenador.

Osasuna, a dos puntos del descenso, visita a capital hispalense con el ánimo de sumar para no meterse en líos antes del parón de selecciones.

Los rojillos viajan con 18 jugadores entre los que no estarán dos titulares indiscutibles como Lucas Torró y Ante Budimir, ambos por lesión.

Su técnico, Alessio Lisci, ha resumido la necesidad de su equipo con una frase: "Hay que ir a Sevilla a ganar, no hay más historia".

Lisci considera que las lesiones de algunos futbolistas deben suponer una "oportunidad" para otros y ha expresado que confía en toda su plantilla.

Los navarros no han logrado todavía ganar a domicilio esta temporada y el lunes en Oviedo lograron el primer punto lejos de El Sadar. Los buenos resultados en el feudo rojillo mantenían a Osasuna en una cómoda situación, pero la derrota ante el Celta de Vigo en su último partido en casa han comenzado a preocupar a la afición.

Lisci duda si Aimar puede jugar de titular o entrar más tarde y ha apuntado a Barja o Becker como posibles sustitutos. Iker Muñoz también ganará importancia con la lesión de Torró y Moncayola apunta a titular en el lateral derecho ya sea con defensa de cuatro o de cinco.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Mendy; Januzaj, Sow, Rubén Vargas; y Akor Adams.

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Rubén García, Iker Muñoz, Moi Gómez; Raúl García, Víctor Muñoz.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Puestos: Sevilla (13º. 13 puntos). Osasuna (15º. 11 puntos).

El dato: El Sevilla no conoce la victoria, ya sea en la capital navarra o en casa, en los ocho últimos enfrentamientos con Osasuna, con cuatro derrotas y otros tantos empates, mientras que el cuadro navarro solo ha sumado un punto a domicilio esta temporada.

. Matías Almeyda (Sevilla): "Estamos enfocados en revertir esta situación de los últimos resultados".

. Alessio Lisci (Osasuna): “El estar bien o estar mal lo separa un hilo finísimo”.

Bajas: Fábio Cardoso, Alexis Sánchez, Isaac Romero y Agoumé (lesionados), en el Sevilla, y Budimir, Torró, Rosier e Iker Benito (lesión) en Osasuna.

Apercibidos: Peque y Carmona, en los locales, y Catena en los visitantes.