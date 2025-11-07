José Ramírez, el único latino en ganar el Bate de Plata por la Liga Americana

Ramírez fue el único latino en ganar la distinción que reconoce al mejor jugador de ofensiva por posición en la campaña de la MLB, en este caso por la Liga Americana, uniéndose a los también dominicanos Juan Soto, Geraldo Perdomo, Ketel Marte y Manny Machado, quienes fueron anunciados el jueves como parte de los ganadores por la Liga Nacional.

El quisqueyano Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, encabezó a los ganadores de la Liga Americana al conquistar su sexto Bate de Plata como mejor jugador ofensivo en la tercera base, cuarto de manera consecutiva.

“Mr LaPara”, como es conocido Ramírez, logró otra temporada de 30-40 al sumar 30 vuelacercas y 44 bases robadas; además produjo 34 dobles, anotó 103 carreras y remolcó 85 vueltas para ser un jugador clave que sirvió a los Guardianes para borrar una desventaja que llegó a ser de 15 juegos y así conquistar el primer lugar de la Central de la Americana.

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, ganó su quinto premio de este tipo, mientras que Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota, y Riley Greene, de los Tigres de Detroit, quienes sumaron sus primeras conquistas de esta distinción, completan los jardines de la Liga Americana.

El líder de cuadrangulares (60) de la temporada de MLB, Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, logró el primer Bate de Plata de su carrera, al ser seleccionado como el mejor bateador entre los receptores del menor de los circuitos.

El torpedero de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr, logró su segundo premio, mienrtas que el segunda base de los Yanquis, Jazz Chisholm Jr., quien obtuvo su primer reconocimiento, lo acompañó para ser la mejor combinación ofensiva alrededor de la segunda almohadilla.

George Springer, protagonista en el recorrido que llevó a los Azulejos de Toronto hasta la Serie Mundial, fue reconocido por su labor como bateador designado durante la temporada, agregando su tercer galardón de esta clase a su vitrina de premios.

Nick Kurtz, de los Atléticos, mostró el poder y brillo de su madero en su campaña de novato en las Grandes Ligas, para ser escogido como el dueño del Bate de Plata en la primera base.

Zach McKinstry, de los Tigres de Detroit, no solo mostró su versatilidad para desempeñarse en varias posiciones, sino que demostró poseer el mejor bate entre los peloteros de la Liga Americana que se desempeñaron como jugadores utilitarios, colocando en su cuenta el primer Bate de Plata de su carrera.

A nivel colectivo, los Yankees de Nueva York ganaron la distinción como el Equipo Ofensivo del Año en la Liga Americana, en una temporada en la que una vez más lograron azotar a sus rivales y avanzar hasta la postemporada.