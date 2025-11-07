La IA lleva a una "nueva dimensión" al atletismo español

"Innovar es romper límites y explorar nuevos territorios y nosotros estamos ganando una medalla de oro en innovación". Lo tiene claro Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, abanderado del ecosistema federativo nacional en el uso de la Inteligencia Artificial para obtener una ventaja competitiva con sus deportistas.

IA-THLETICS es una innovadora plataforma de inteligencia artificial desarrollada para la Real Federación Española de Atletismo por IBM y su socio tecnológico Habber Tec, que marca un paso decisivo hacia el futuro del deporte español.

Basada en la tecnología IBM watsonx.data, esta herramienta permite centralizar en un entorno fiable, accesible y seguro grandes volúmenes de información generada por los atletas. Desde sensores de entrenamiento y pruebas médicas hasta datos biomecánicos, fisiológicos y de salud.

Con esas métricas, los entrenadores pueden tomar decisiones más precisas y personalizadas, transformando los datos en conocimiento y el conocimiento en rendimiento.

"Esta aplicación es transformadora y va a cambiar la realidad del atletismo nacional y del deporte. Transformar el dato en conocimiento y el conocimiento en rendimiento nos impulsará como federación. Esto no significa que se sustituya el talento ni el conocimiento de los entrenadores. Además esta plataforma no es elitista sino que democratiza el uso de la tecnología. Creemos que España puede liderar el rendimiento deportivo a través de la IA en el atletismo", declara Chapado.

Este proyecto, que cumple la normativa de World Athletics, ha contado, hasta el momento, con más de 1,5 millones de euros de presupuesto gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español.

La plataforma ya se aplica en proyectos que estudian la pisada, los saltos y la técnica de carrera mediante sensores de movimiento y cámaras de alta velocidad, lo que ayuda a los entrenadores a identificar los aspectos técnicos que deben mejorar. Además, está conectada con las aplicaciones que utilizan los equipos técnicos, proporcionando análisis instantáneos y recomendaciones basadas en datos, y reforzando el papel de la tecnología como aliada en la preparación deportiva.

"No hay IA sin datos y la federación tiene un océano de datos. Unos estructurados, con formato definido, y otros no estructurados con imágenes, vídeos o gráficas. Nosotros buscamos dar sentido a esos datos y que tengan cohesión. Si tenemos una buena cohesión de datos podemos mejorar un 40% el rendimiento y queremos que la federación gane una ventaja competitiva de aquí al futuro", apunta Jacobo Garnacho, director de IA y Datos de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel.

IA-THLETICS ha generado 7,5 millones de datos en dos meses de pruebas con un grupo reducido de deportistas. A medida que se incorporen más disciplinas, la RFEA podrá ampliar los casos de uso en inteligencia artificial y big data.

“Permitimos que los entrenadores accedan a información detallada sobre sus atletas para la gestión del talento y la competición. Esta plataforma sienta las bases para una escalabilidad coherente en inteligencia artificial y análisis de datos masivos”, destaca Ricardo Argüello, director de Habber Tec España.

Con IA-THLETICS, la Real Federación Española de Atletismo refuerza su liderazgo en innovación aplicada al deporte, situando a España a la vanguardia del atletismo mundial, en una disciplina en la que el dato es clave y se puede ganar una competición por un centímetro o una milésima.

"Esto lleva a la federación en una nueva dimensión. Queremos competir a nivel global con nuestras limitaciones y creemos que con esta aplicación generamos una ventaja y además podemos estar pendientes de la prevención en cuestiones de salud. Esto va a empoderar al entrenador y su toma de decisiones. Esto les dará una posibilidad mayor de tomar una decisión para mejorar el rendimiento y la protección del atleta", asegura Josu Gómez, director deportivo de la RFEA.

Con esta apuesta la RFEA comienza una nueva etapa en la que la tecnología, el conocimiento y la pasión se unen para construir un atletismo más inteligente y humano. El objetivo es que antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 más de mil entrenadores de alto rendimiento se beneficien de esta tecnología.