Premier Tech rescinde el patrocinio de Israel y deja de ser su copatrocinador principal

"Tras múltiples conversaciones con el equipo y una evaluación cuidadosa de todas las circunstancias pertinentes, Premier Tech ha decidido retirarse como copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", reza el comunicado.

Hace solo un mes, se informó del cambio de nombre del equipo, que dejaría de llamarse Israel-Premier Tech tras 11 años, en un acto llevado a cabo con la intención de "alejarse de su actual identidad israelí".

"Aunque tomamos nota de la decisión del equipo de cambiar su nombre para la temporada 2026, la razón principal por la que Premier Tech patrocinaba al equipo se ha visto eclipsada hasta un punto en el que se ha vuelto insostenible para nosotros continuar como patrocinadores", continúa el comunicado.

Como recordó la marca, su actividad está ligada al ciclismo por 30 años, pero priorizó las "industrias, mercados, clientes y miembros" desde 1923: "Ellos son el núcleo de nuestro propósito y la razón de la existencia de Premier Tech. Queremos que cada uno de estos grupos se sienta entusiasmado y orgulloso de estar asociado con Premier Tech, sus marcas, sus productos y sus servicios".

"La ambición de Premier Tech en el ciclismo siempre ha sido construir puentes en todos los niveles del deporte, allanando el camino para que los atletas y el personal alcancen su máximo potencial. Apoyar el crecimiento del deporte, junto con el desarrollo de ciclistas de Quebec y Canadá, es el centro de este compromiso y seguirá siéndolo en el futuro", finalizó.