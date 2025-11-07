Regatista española Iset Segura, condecorada por salvar a un húngaro y su hija en el Egeo

El mismo reconocimiento ha recibido el griego Anastasios Gkaripis, que participó con Segura en el rescate del hombre y de la niña de diez años.

La deportista contó que el pasado julio hace estaba entrenando en Grecia junto a Gkaripis cuando en una pausa alguien les avisó de que una niña y su padre se habían perdido mar adentro.

"Nos pidieron si podíamos ir, y como íbamos en wing foil y kite foil (dos tipos de tabla con vela para deportes náuticos) vamos bastante rápido", relató la joven, quien afirmó que fue difícil encontrar al padre e hija, ya que "no tenían absolutamente nada, ni un flotador".

Tras unos 15 minutos de búsqueda, los localizaron y ella les cedió su tabla, mientras que el deportista griego fue a buscar ayuda y regresó 40 minutos más tarde.

"Pienso básicamente que tienes que ayudar a los otros si están en apuros, porque no sabes cuándo te puede pasar a ti y puedes ser tú el que necesite ayuda", agregó Segura.

La deportista catalana, nacida en 2001, relató que en la entrega de la medalla fue muy emotiva porque estuvo presente la familia a la que ella y Gkaripis rescataron.

Al entregarle las medallas, Sulyok subrayó que ha condecorado a "dos jóvenes extraordinarios, valientes y de pensamiento honorable", añadiendo que "su acto es un magnífico ejemplo de humanidad, heroísmo y altruismo".

"Les debemos nuestro agradecimiento y respeto, en primer lugar por haber salvado dos vidas, pero también por haber mostrado a su generación, a nuestras naciones y a todos nosotros, lo que significa la verdadera humanidad", afirmó el presidente en la entrega de la medalla en el Palacio Sándor de Budapest.

Segura, junto a Marcos Fernández, logró en 2022 la medalla de bronce del Campeonato del Mundo Júnior de las clases olímpicas 49er. y Nacra17 (Mixto), y también fue subcampeona de Europa en clase Optimist en 2014, entre otros títulos.