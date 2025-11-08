17-25. Los All Blacks se imponen a Escocia en Murrayfield

Roigard, Jordan y McKenzie en los minutos 3, 40 y 74, respectivamente, ensayaron para los kiwis con conversiones de Beauden Barret del primero y el tercero, y dos golpes de castigo pasados entre palos por el propio Beauden en el 29 y 79.

Ashman y Steyn, en el 46 y 51, cruzaron la línea de marca de Nueva Zelanda, mientras que Russell convirtió los dos ensayos, además de un golpe de castigo en el 60.

Este era el segundo encuentro de los All Blacks en su gira por el hemisferio norte después de derrotar a Irlanda el domingo pasado en el Soldier Field de Chicago.