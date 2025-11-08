CJ Stroud y otros 12 jugadores descartados en semana 10 por protocolo de conmoción

Stroud sufrió su lesión en la derrota del domingo pasado de los Texans 18-15 ante los Denver Broncos.

Se lastimó al inicio del segundo cuarto, en una jugada en la que salió de la bolsa de protección y acarreó el balón en un intento de alcanzar un primero y diez, pero ante la presencia de un defensivo de Broncos Stroud se deslizó para evitar el contacto y dar por terminada la jugada.

Antes de quedar quieto en el césped, el mariscal de campo chocó su cabeza contra el hombro del esquinero Kris Abrams-Draine, quien no pudo detener su carrera y dejó al pasador de 24 años tendido en el campo sin posibilidad de regresar al juego.

Además de CJ Stroud, en el informe de lesiones de la NFL hay otros 12 jugadores en protocolo de conmoción cerebral, la máxima cifra en lo que va de la temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los Texans también están descartados sus compañeros Tytus Howard, liniero, y el defensivo profundo Jalen Pitre.

Por parte de los Chicago Bears están fuera el receptor Jahdae Walker y Josh Blackwell, receptor; por los Buffalo Bills aparece en esta lista el ala defensiva AJ Epenesa; los Miami Dolphins no contarán con Chop Robinson, apoyador; los Minnesota Vikings prescindirán del esquinero Jeff Okudah.

Completan la lista Francisco Mauigoa apoyador de los New York Jets; Max Melton, esquinero de Arizona Cardinals; por los Seattle Seahawks, Joshua Jobe, defensivo profundo; el tackle defensivo Eddie Goldman de los Washington Commanders; y Marvin Mims Jr., receptor de los Cleveland Browns.

El segundo mayor número de jugadores en protocolo de conmoción en esta campaña se dio previo a la semana siete, con nueve elementos reportados, seguido de la semana seis, con ocho.

Cada partido de la NFL cuenta con tres consultores neurotraumatólogos certificados que son independientes de los equipos. Su labor es diagnosticar los síntomas de conmoción cerebral.

Además de estos especialistas hay dos médicos más por equipo que monitorean a los jugadores que luego de un golpe requieran revisión.

Si se determina que un jugador tiene síntomas (como confusión, mareos, náuseas, vómitos, entre otros), el jugador es ingresado a protocolo de conmoción cerebral, en el que deberá superar cinco fases para volver a la actividad con su equipo.