Colombia vibra en el agua con una cosecha de 16 oros en los Parapanamericanos Juveniles

En la última jornada disputada en la piscina del Parque Estadio Nacional de Santiago, los colombianos se coronaron en siete pruebas para redondear una actuación deslumbrante y ser el país con más preseas en este deporte en estos Juegos.

La nadadora Zharith Rodríguez se alzó con tres de esos oros en la categoría sub-18, al ganar los 100 metros espalda para las clases S1-S2, S6-S14; los 50 metros libre S1-S13 y los 200 metros combinado individual SM5-SM14.

Su compatriota Santiago León ganó dos doradas en la misma categoría sub-18, en los 50 metros libre S1-S13 y 200 metros combinado individual SM5-SM14, esta última prueba también la ganó Gabriela Oviedo en la categoría sub-15 y Juan Buitrago lideró el podio de los 100 metros espalda S1-S2 S6-S14.

Chile fue el segundo país más ganador de medallas con siete oros y tuvo a la gran figura de la natación en esta competencia con Agustín Pavez, quien conquistó cinco de esas preseas.

El nadador de 17 años se convirtió en el máximo ganador de doradas en estos Juegos, desplazando a la atleta colombiana Angie Mejía que había sumado cuatro en pruebas de velocidad y salto largo.

Pavez ganó los 100, 200 y 400 metros libre y completó este sábado con sus podios en los 100 metros espalda y mariposa.

“En las finales pensaba en mi familia más que nada, en todo lo que se han sacrificado por mí y lo que han tenido que dejar de lado por acompañarme”, comentó a la organización de los Juegos.

A pesar de la gran cosecha áurea de Colombia en la natación, el medallero general de estos Juegos tiene a Brasil en el primer lugar con 55 medallas de oro, cuatro más que la delegación cafetera que es con distancia la más ganadora con 114 preseas en total.

El judo le dio al país amazónico una ventaja luego de imponerse en tres de las cuatro pruebas que se premiaron en estos juegos una de categoría masculina y dos femeninas.

Gabriel Rodrigues subió al podio en los -62kg y 70kg, mientras que Giovana Rodrigues triunfó en los -52kg y -60 kg y Millena De Freitas en la categoría +60kg, el único oro que se le escapó fue en la categoría -81kg y +81kg, en la que se impuso el venezolano Allen Pérez que derrotó al brasileño Emerson De Aguiar.

La penúltima jornada de los Parapanamericanos Junior cerró con siete deportes completados, de los cuales Brasil se ha impuesto en cinco y Colombia en dos, ambos pelearán por el título de los juegos este domingo en el final de las competencias.

México, con 36 oros, ocupa el tercer puesto del medallero, mientras que Chile le sigue con 25 doradas.