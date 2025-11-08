Duplantis: "Sería fantástico un nuevo récord mundial en los Europeos de Birmingham"

Duplantis, de 25 años, es un auténtico coleccionista de éxitos. Este 2025 logró dos medallas de oro en los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China) y al aire libre de Tokio (Japón), logró su quinto triunfo en la Liga Diamante y estableció un nuevo récord mundial en 6,30 metros.

"Un nuevo récord es algo que tengo que hacer y sería fantástico poder conseguirlo en Birmingham. Así que solo tengo que concentrarme porque puedo conseguirlo. Supongo que hay que hablar menos y actuar más. Depende de mí asegurarme de estar en buena forma y listo para cuando llegue el momento pero estoy emocionado con Birmingham", dijo Duplantis, en una entrevista con la Federación Europea de Atletismo.

El sueco, que aún puede tener una larga carrera deportiva por delante dada su juventud, no ha batido el récord mundial en un Campeonato Europeo de atletismo, aunque sí estableció un récord mundial sub-20 al ganar su primer título importante en Berlín 2018.

"Es bastante difícil asimilarlo todo y comprender y captar realmente todo lo que ha estado sucediendo y todo lo que he podido lograr", confesó el recientemente galardonado como mejor atleta europeo de 2025.

"Creo que poder ganar y recibir premios tan increíbles como este me ayuda a asimilarlo todo y a apreciar realmente lo que he hecho", subrayó.

Los Europeos de atletismo de Birmingham se celebrarán del 10 al 16 de agosto de 2026 y será la primera vez que el campeonato continental se celebre en el Reino Unido.