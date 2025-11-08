Polideportivo
Irlanda se impone por 41-10 a Japón en su segundo partido de los test de otoño

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- La selección irlandesa de rugby se ha impuesto a la de Japón en el AViva Stadium, en Dublín, en el segundo test de la ventana de otoño disputado por el XV del Trébol.

Los locales cruzaron la línea de marca de los nipones en seis ocasiones, y fallaron dos transformaciones, mientras que los visitantes obtuvieron sus 10 puntos mediante un ensayo convertido y un golpe de castigo.

Irlanda convirtió su único golpe en el minuto 6 del encuentro para ponerse por delante en el marcador desde el inicio del choque por medio de Crowley, autor de un ensayo.

Las marcas del XV del Trébol fueron de Timoney, Porter, McCarthy y O´Brien y de Sato la de Japón. Seung-Sin pasó entre palos el golpe de los asiáticos.

Irlanda perdió en Chicago el pasado domingo por 13-26 ante Nueva Zelanda en sus estreno en los test de otoño de 2025.

