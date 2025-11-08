Polideportivo
08 de noviembre de 2025 - 18:35

Uruguay remonta y bate (8-26) a Portugal en su primer partido de la gira europea

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- Uruguay se impuso (8-26) a Portugal en el inicio de su gira por Europa correspondiente a las ventanas de otoño que programa World Rugby, en un choque disputado en el estadio Nacional de Lisboa.

Por EFE