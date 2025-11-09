Acusan a los dominicanos Clase y Ortiz de manipular apuestas sobre lanzamientos en la MLB

Ortiz, de 26 años, fue arrestado en Boston, mientras que Clase, de 27, no se encuentra actualmente bajo custodia, informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.

Ortiz y Clase están acusados de participar en una red de corrupción que apostó cientos de miles de dólares en la MLB.

Según las investigaciones, los dos jugadores dominicanos fueron acusados de suministrar a los apostadores un aviso anticipado sobre los tipos de lanzamientos que harían y enviar intencionalmente bolas en lugar de 'strikes' para asegurar apuestas exitosas.

Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

Entre las acusaciones del Tribunal Federal de Brooklyn a Clase y Ortiz también figuran conspiración para condicionar eventos deportivos a través de soborno y conspiración para lavado de dinero.

Ortiz, arrestado en Boston, comparecerá en una corte federal de Boston este lunes 10 de noviembre y será procesado en el Distrito Este de Nueva York en una fecha por concretar, informaron las fuentes citadas.

"Los deportistas profesionales, como Luis Ortiz y Emmanuel Clase, tienen una posición de confianza, no solo para sus compañeros y sus ligas, sino también para ls aficionados que creen en el juego limpio. Según se alega, los acusados vendieron esa confianza a los apostadores al manipular sus lanzamientos", afirmó el fiscal federal Joseph Nocella Jr.

"Al hacerlo, los acusados privaron a los Guardianes de Cleveland y la MLB de sus servicios honestos. Defraudaron las plataformas de apuestas en línea en las que se realizaron apuestas. Y traicionaron a América. Integridad, honestidad y juego limpio forman parte del ADN del deporte profesional. Cuando la corrupción entra en el deporte, no solo perjudica a sus participantes, sino que daña la confianza pública en una institución que es vital para todos nosotros", añadió.

"Los cargos de hoy dejan claro que nuestro Tribunal seguirá procesando con fuerza quienes arruinan el deporte con acciones ilegales", concluyó.

Todo comenzó en mayo de 2023, cuando, según las acusaciones, Clase acordó con apostadores corruptos manipular sus lanzamientos.

Un importante volumen de apuestas fue detectado sobre la velocidad y el tipo de lanzamientos del dominicano, que en muchas acusaciones lanzó la pelota muy fuera del objetivo para asegurarse que los jueces la llamaran 'bola'.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York estima que los apostadores ganaron "al menos 400.000 dólares" gracias a esta red de corrupción.

En esta red entró Ortiz en junio de este año, cuando ejercía de abridor de los Guardianes. Para los lanzamientos manipulados, tanto Ortiz como Clase recibieron 5.000 dólares.

"Antes de un partido de MLB del 27 de junio de 2025, Ortiz acordó con sus co-conspiradores manipular un segundo lanzamiento tirando una bola a cambio de un soborno. Los apostadores acordaron pagar a Ortiz un soborno de 7.000 dólares por ejecutar el lanzamiento manipulado y a Clase un soborno de 7.000 dólares por organizar ese lanzamiento", informó la Fiscalía.

"Antes del partido del 27 de junio de 2025, Clase retiró 50.000 dólares en efectivo y entregó 15.000 dólares a un co-conspirador, quien utilizó ese dinero para apostar sobre el lanzamiento manipulado de Ortiz durante el partido", se añade en la nota.

"En total, al manipular lanzamientos a cambio de sobornos, Ortiz hizo que sus co-conspiradores ganaran al menos 60.000 dólares en apuestas fraudulentas", concluyó.